"Tuve que tirar": indignante justificación del ex policía que mató a su vecino

"Bájenme la música porque esto termina mal", fue la frase que comenzó lo que se puede denominar destino final navideño. La tragedia ocurrió en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, cuando Rafael Horacio Moreno irrumpió en una ronda de vecinos que celebraba la Navidad.

El oficial jubilado de la Policía Federal Argentina no podía dormir por los altos ruidos de sus vecinos, por lo que decidió salir armado de su casa y pedir que bajaran el volumen. Fue allí cuando comenzó una discusión que terminó con Sergio David Díaz sobre el asfalto luego de recibir un tiro.

El video de la discusión se viralizó con gran rapidez en redes sociales, y ya están en mano de la Justicia que detuvo e imputó a Moreno por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Tras el hecho, dos familiares de la víctima relataron qué pasó durante esos minutos y cuáles fueron las reacciones del asesino y de su esposa: "Lo que menos pensamos es que iba a reaccionar de esa manera. Fueron dos palabras y disparó, no dio tiempo a nada. Sé que tuvo problemas con varios vecinos, no lo saludamos para no tener problema", contó Carina, familiar de Díaz.

Según los allegados del fallecido, el ex policía fue "decidido a matar" sin ánimos de diálogo: "Estábamos siete personas, todos adultos, y yo que soy la dueña de casa. Queremos justicia, él vino directamente con el arma en la cintura . Y nosotros tenemos miedo de que le den la libertad por ser policía y vuelva acá. Estamos desprotegidos", aseguró otra de las mujeres presentes en el momento de la pelea.

Las palabras de los familiares de Sergio David Díaz no coinciden con el relato de la esposa del detenido, de nombre Liliana: "Vino hecho bolsa, me dijo ´tuve que tirar porque uno tenía un arma y me apuntaba ", contó sobre los primeros minutos juegos del disparo.

La mujer sostuvo que su esposo tiene armas en la casa, y ella conocía de esto ya que viven juntos hace muchos años. Sin embargo, no lo vio salir armado y mucho menos se lo esperó debido a que no las utiliza: "Seguro disparó porque no tenía opción ", fue su reflexión y continuó explicando que la discusión entre vecinos como un conflicto de vida o muerte: "Es la tuya por la mía", dijo en diálogo con el medio TN.

Por otro lado, la esposa del ex policía desmintió que el jubilado haya salido a discutir por la música, sino que se acercó a solicitar que se retiren del lugar, ya que se encontraban rompiendo la reja de un kiosco: "¿Cómo va a salir dispuesto a matar? Ser policía es hacerle el bien a la gente. Es difícil que él agarre el arma, hemos ido a lugares complicados y nunca la agarró", dijo Liliana. Al mismo tiempo, la mujer aseguró que no conoce a la víctima: " Ni sé quién carajo es él, no los conozco ".

Finalmente, la mujer negó las versiones de que su marido había tenido conflictos con otros vecinos: "Él ayudó a un montón de gente acá, los que dicen eso no lo conocen. No había tenido problemas con nadie, si es más bueno que el pan. Si no me creen que vayan a preguntar al departamento de policías". Y aseguró que fue Rafael Horacio Moreno quien se acercó a declarar esta mañana a la comisaría.