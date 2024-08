Beatriz Rojkés volvió a defender a Alperovich y cuestionó el fallo del juez: "Este juicio fue una farsa"

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue condenado a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue encontrado culpable de nueve hechos de violación contra su sobrina y ex asesora, F.L., ocurridos entre 2017 y 2018, e inmediatamente quedó detenido. El viernes, el juez Juan María Ramos Padilla -único integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29- dio a conocer los fundamentos de la sentencia y no dejó punto por abarcar.

El magistrado consideró que Alperovich fue el autor de nueve ataques sexuales contra una sobrina segunda y ex colaboradora entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La sentencia, que incluyó la inmediata detención del ex gobernador, se basó en un análisis exhaustivo de 389 páginas que detalla el caso, valorando testimonios, pericias psiquiátricas y pruebas que respaldaron el relato de la denunciante. De hecho, Ramos Padilla subrayó la importancia de aplicar una perspectiva de género en el fallo.

Según dijo, equilibrándola con el principio de presunción de inocencia. De esta manera, el juez destacó que las pruebas eran "graves, precisas, concordantes y basadas en hechos comprobados" y que el testimonio de la víctima fue corroborado por pericias físicas, psicológicas y otros testimonios. Además, mencionó que algunos testigos intentaron beneficiar a Alperovich por miedo o conveniencia, pero sus declaraciones fueron desestimadas en favor de aquellos que corroboraron los hechos denunciados.

Ramos Padilla también valoró que la denunciante dio un relato detallado y coherente, sin buscar beneficio personal ni protagonismo mediático, lo que añadió credibilidad a sus declaraciones. Al mismo tiempo, el juez explicó cómo Alperovich, debido a su poder político y económico, sometió a la víctima, aprovechándose de su situación de dependencia. De acuerdo con el magistrado, el ex funcionario la cosificó y la trató como un objeto para su placer, mientras le ofrecía protección y apoyo.

En los fundamentos, describió que la víctima "realizó un relato pormenorizado, no solo al narrar los hechos y sus detalles, sino que apareció ajena a cualquier pretensión espuria de lograr un beneficio, una venganza o cualquier otro provecho". "Se limitó a narrar minuciosamente nueve hechos, pero surgió con claridad durante el debate que fueron muchos más. Este es otro elemento que le ofreció gran credibilidad a sus manifestaciones", dijo el juez.

Alperovich condenado a 16 años de prisión

Y afirmó: "Quedó muy claro porqué (la denunciante), por un lado, se encontraba paralizada, sometida, cosificada, angustiada e intentaba mantener silencio por siempre, y, al mismo tiempo, se exhibía brillante y eficaz en su desempeño laboral. Aparecieron así los abusos de poder y el aprovechamiento de la situación de dependencia sólidamente comprobados. Por la trayectoria de quien fue 3 veces gobernador, senador nacional, un hombre con relaciones políticas, importante solvencia económica y una personalidad avasallante, a quien nadie le podía decir que no. Alperovich le ofrecía protección, incluyendo a su propia familia, y hasta la bendición de su esposa. Pero al mismo tiempo la cosificaba, transformándola en un objeto de su pertenencia, útil para suministrarle placer".

Una vez ocurrido esto, la ex senadora Beatriz Rojkés volvió a defender a su marido y resaltó que "este juicio fue una farsa". Sentada y mirando fijamente a cámara, Rojkés le habló directamente al juez Juan María Ramos Padilla, luego de conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a su esposo. "Mire Juez, este juicio realmente es un escándalo. ¿De qué se lo acusa a José? De ser un empresario exitoso. De haber sido tres veces un excelente gobernador, que tanto bien le hizo a Tucumán. De haber sido dos veces senador. O simplemente de ser hombre", comenzó sus críticas la ex senadora a la decisión del magistrado de Capital Federal.

Alperovich tras recibir su condena

Y agregó: "No sabemos de qué se lo acusa, porque usted en 400 hojas no ha verificado absolutamente ninguna de las pruebas. Este juicio fue una farsa. Más de 80 testigos tuvieron que irse a Buenos Aires para declarar. ¿Todos le mintieron? ¿Todos mintieron bajo juramento y usted no tomó ninguna medida al respecto? ¿La única que no miente es la denunciante? ¿Una mujer mayor de edad, de buena situación económica y buena formación cultural es la única que no miente?".Para Rojkés, el magistrado manejó "un show para detener a José" y cerró: "Prime time, toda la prensa del país, el escarnio público. Lo tenía muy claro, juez. Esto no es justicia. A este juicio lo estamos pagando todos los contribuyentes para que usted le dé una respuesta ¿a quién?. ¿Para quién era ese mensaje, juez? ¿Quién lo obligó a decir esto?".