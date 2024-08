El "verdadero Eliseo": era encargado de un edificio, fue despedido por "robo" y ahora demanda a los propietarios

Mientras transcurre la temporada 3 de El encargado, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella, se dio a conocer la historia del "verdadero Eliseo" (el personaje al que le da vida el actor por la plataforma de Disney+). Resulta que un vecino denunció en la Comisaría Vecinal 14 A al encargado de su edificio, ubicado en la calle Paraguay al 4800, por robarle la bicicleta y un frigobar. Todo ocurrió en abril de este año, pero ahora el hombre de 60 años, que trabajaba en el inmueble desde hacía 15, decidió demandar ahora al consorcio porque consideró que fue despedido sin causa. De esta manera, les exige el pago de una indemnización a los propietarios.

Lo descubrieron robando y fue despedido

El caso se hizo conocido hace cuatro meses. En ese momento, los vecinos descubrieron, a través de las cámaras de seguridad del lugar, que el encargado había violentado los candados para robarle a uno de los inquilinos las pertenencias que tenía guardabas en las bauleras del edificio. A partir de ahí, el vecino denunció el hecho en la Comisaría Vecinal 14 A, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, dirigida por Carlos Alberto Vasser.

La policía estableció una vigilancia para capturar al sospechoso, quien fue detenido sin resistirse. Además, la justicia emitió una orden de allanamiento en el departamento del encargado, donde se recuperaron los objetos robados. Lo cierto es que a partir del incidente, los propietarios y miembros del consejo decidieron desvincularlo por su repudiable comportamiento. Pero para evitar el despido, el acusado solicitó una licencia psiquiátrica y se mantuvo alejado del lugar hasta que finalizó la licencia.

"El encargado", la serie que arrasa por Disney+

Una vez reincorporado, los propietarios lo despidieron formalmente, pero el encargado ya les tenía preparado una sorpresa: les inició un juicio y reclama un monto elevado por los 15 años que trabajó en el lugar. Desde el consejo de vecinos aseguran que " es una provocación por parte de él, no corresponde que le paguemos a una persona que tenía nuestra confianza y terminó robando a los propietarios". Además, agregaron: "Iniciaremos una apelación recalcando que no tiene derecho a pedir indemnización porque fue despedido con causa. En todo caso, llegaremos a un acuerdo económico pero no estamos dispuestos a pagar la totalidad de la suma".

Lo cierto es que el caso, para muchos, resulta muy similar a la ficción protagonizada por Francella y que está por finalizar su tercer temporada. De hecho, el capítulo 6 de la temporada 3 de El Encargado ya se puede ver por Disney+ desde el viernes 16 de agosto y se espera que este 23 se estrene el séptimo y último episodio. La serie narra, con tonos de ironía y humor, la historia de Eliseo, el encargado de un edificio de clase alta, que, a escondidas del consorcio, hace uso y abuso de su poder para entrometerse en la vida de los habitantes del edificio y cometer una innumerable cantidad de actos ilícitos o fuera de la ley.