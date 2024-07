Brutal robo a Cristina, la "abuela la la la": delincuentes se llevaron dólares que había ahorrado durante toda su vida

La inseguridad azota la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta vez la víctima fue Cristina, la conocida "abuela la la la" que se hizo viral alentando a la Selección durante el Mundial de Qatar. Un violento robo perpetrado en la vivienda de la abuela más querida, causó conmoción e indignación en la comunidad.

En el dialogo con El Trece, la jubilada relató la película de terror que protagonizó en su vivienda, un acto que comenzó cuando volvía de realizar algunas compras y se topó con quien le arruinaría la vida.

Festejo de la "Abuela la la la"

La mujer de 77 años, fue golpeada por un grupo de delincuentes que le exigían una gran cifra de dinero. Cristina contó: "Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal", relato.

Cristina fue una víctima del conocido "cuento del tío". La secuencia fue así: un hombre, que se presentó como médico, le pedía pasar a su casa para dejar unos billetes "en un lugar seco", que supuestamente pertenecían a "un sobrino", un segundo delincuente que ingresó al domicilio.

"Abuela la la la"

En las mismas cuadras de su vivienda en Liniers, donde antes festejaba con grupos de jóvenes al ritmo de "abuela la la la" y la bandera de Argentina convirtiéndose así en una cábala para la comunidad, el día jueves, la mujer fue envuelta en mentiras.

Al no encontrar lo que buscaban, los ladrones se pusieron violentos: "Me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares". Finalmente, la abuela entregó los dólares que tenía guardados de cuando trabajaba ya que, según su testimonio, al ser jubilado "hoy solo puede comer y vivir con lo justo".

Además de este dinero, los delincuentes se llevaron joyas y un reloj que guardaba un significado especial, y es que aquello se lo había obsequiado cuando cumplió 15 años. Aunque lo material le significó una gran pérdida, su preocupación era solo una: que su familia no abriera la puerta y la encontrara muerta.

Con los ladrones no solo se fueron años de trabajo y sacrificio, sino también los ahorros de Cristina para la tan esperada operación de la vista.