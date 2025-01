"Déjenme en paz": provocativa reacción de la joven que atropelló a un nene de 8 años en Pinamar

Cada verano, la costa argentina se vuelve protagonista de numerosos incidentes y peleas entre jóvenes. En este caso, el pasado viernes, una joven de 19 años atropelló a un niño de 8 cuando corría picadas con otras personas en La Frontera en Pinamar y decidió huir. La noticia no sólo conmocionó a los presentes sino que además indignó a los usuarios de las redes sociales al viralizarse las imágenes del accidente. Ahora bien, ¿quién es la joven?

La conductora manejaba un UTV (Utility Task Vehicle) y al chocar abandonó a la víctima y se dio a la fuga. Pese a intentar quedar desafectada legalmente, todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal que fueron los que advirtieron a las autoridades policiales para que asistan al menor.

Días antes del accidente, la conductora compartió esta imagen arriba de su UTV con el que atropelló al nene de 8 años

Al viralizarse las imágenes, los cibernautas rápidamente identificaron que quien estaba al volante del vehículo todoterreno era París de Sena: influencer de 19 años que a través de sus redes sociales presume de grandes lujos: "Déjenme en paz", reclamó en sus historias de Instagram al recibir cientos de mensajes pidieron justicia por el nene de 8 años

💣Bombita. El caso recuerda al de Felicitas Alvite, la "Toretto de La Plata", quien atropelló y mató a un músico de 36 años en La Plata. Tal como París de Sena, grababa videos mientras corría picadas y realizando peligrosas maniobras al volante; París, compartió un video en el que decía: "Vamos a dar una vueltita, manejo despacio".

Al momento la causa está en plena investigación para determinar la responsabilidad de la joven que fue caratulada como lesiones culposas. La joven en cuestión no se negó a la hora de ponerse a disposición de la Justicia, en este caso la UFI N°5 de Pinamar. Sin embargo, su accionar dejó mucho que desear cuando en su cuenta de Instagram decidió bromear con la situación y atacar a los periodistas que informaban sobre el accidente: " Ahora que estoy buscada camino ", escribió junto a un video en el que muestra cómo circula sin problemas por la calle.

París de Sena desmiente los detalles que trascendieron del accidente

Por otro lado, la usuaria de nombre @avanziparis compartió imágenes de ella manejando y fotos de la televisión en la que se ven distintos noticieros contando la situación: "Señor, por favor, dedíquese a otra cosa", escribió sobre un comunicador que contaba lo sucedido en La Frontera.

No conforme con eso, también compartió fotos de ella cuando estuvo en la comisaría y cuestionó que se haga conocido el caso: "Por el momento no voy a dar notas. Comuníquense con mi abogado", escribió junto a una captura de qué número ocultos la llamaron en las últimas horas. En este marco, la joven negó ser la protagonista del video que circuló en redes sociales, y acusó a los medios de comunicación de querer "lucrar con su nombre".

Rodeada de lujos, armas, dólares y picadas de autos: así es la vida de París de Sena

Las redes sociales de París de Sena mostraron un gran crecimiento en audiencia al hacerse conocido el accidente. En su perfil se puede ver el estilo de vida que lleva: lujos, fiestas, armas y cientos de dólares son parte del contenido que presume: "Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor", se quejó una vez más.