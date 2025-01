"Brenda Agüero tenía una mirada fría, muy rara": declaró una de las mamás de los bebés asesinados en Córdoba

El juicio que se lleva adelante en Córdoba por la muerte de cinco bebés en el hospital Neonatal de esa provincia se pone cada vez más oscuro. La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada por la muerte de los recién nacidos; ahora declaró Yoselín Rojas, mamá de Angeline la primera niña a la que se le realizó una autopsia por considerar que su muerte era un misterio.

Angeline murió el 6 junio de 2022 y la autopsia dio como resultado que su fallecimiento se debía a "una bradicardia extrema y apnea provocadas por un exceso de potasio". El caso de esta bebé fue el primero que se llevó a la justicia cordobesa pues sus padres pudieron comprobar que el acta de defunción no estaba firmada por la médica de guardia.

Yoselín Rojas, mamá de Angeline

Fue ese mismo día en el que la tragedia empezó a notarse y todo se volvió una dramática película de terror: en la misma jornada se descompensaron dos bebés y fallecía otro recién nacido.

Ahora, la enfermera que está acusada de matar a cinco bebés e intentar asesinar a otros ocho que pudieron recuperarse, se sentó en el banquillo a sólo cuatro metros de la madre que declaró en su contra: "Brenda Agüero estaba en la sala de recuperación. Ella tenía una mirada tan rara", dijo casi al borde de las lágrimas.

Brenda Agüero

Además, la mamá de Angeline explicó: "Es la enfermera que le da a Angeline a su papá y, después, se la lleva, sin decir nada. Más o menos a los cinco minutos regresa sin mi hija", dijo y siguió: "En unos 15 minutos vino una médica y nos dijo que Angeline había tenido un paro cardiorrespiratorio . Era rarísimo, yo creía que a ella (por Agüero) se le había caído la bebé porque era raro".

Sobre la enfermera, logró advertir que tenía "una mirada fría, muy rara . Cuando le di el bebé a mi pareja, nos miraba muy raro. No sé si con lástima o cómo. Nos miraba de reojo. Es la persona que se llevó el bebé", dijo. Además, contundente relató: "Vi una foto de una enfermera. Quería saber quién era la persona de la que hablaban. Cuando la vi en la foto, vi que fue ella quien se llevó a mi bebé".

Yoselín Rojas, mamá de Angeline

Yoselín no pudo contener sus lágrimas al recordar el resultado de la autopsia: "Había sido envenenada con potasio, que le habían puesto una alta dosis de potasio, que le encontraron un pinchazo en el muslo. "Yo decía 'cómo fui tonta de no darme cuenta de todo esto".

Minutos después de haberle comunicado la muerte de su pequeña, recordó que los profesionales de la salud le habían dicho que "era inexplicable".

Brenda Agüero

"A nosotros nos hicieron creer que nada pasaba, cuando estaban pasando tantas cosas. Es un dolor grande. Vivimos ahora con ese dolor de por vida", dijo y a sólo cuatro metros de Agüero, la mamá de la beba asesinada reflexionó: "Solo quiero que se haga justicia. No solo por mi bebé, por mi gordita. Por todos los bebés que fueron asesinados, por las familias destrozados, madres, padres. Es muy difícil para nosotros lidiar con todo esto, solo pido que se haga justicia, por mi bebé inocente. No merecía morir de esta manera, que fuera asesinada. Nos mintieron en medio de este dolor, que no sabían lo que había pasado . Destrozados nos fuimos a casa", contó.

Además, recordó con mucho dolor: "Lo único que me dejaron fue una foto de mi bebé pero muerta. La tomó mi hermana, no quería que la tomara pero ella me dijo que el día que quisiera verla me la mostraría. No pasaron ni dos meses que me entero que mi bebé fue asesinada. Ahí me la mostró. Fue un dolor tan grande. Fue horrible. Es por eso por lo que lloro ahora. Quiero que se haga justicia. Por favor, hagan justicia por estos bebés que no merecían morir. Justicia por favor. Es horrible tener que vivir, quedar con esta secuela, con mucho dolor en el alma", explicó Yoselín Rojas, mamá de Angeline.

Brenda Agüero en el banquillo de los acusados

Varias madres acusaron a Agüero de haber asesinado a sus bebés. La justicia cordobesa investiga a la enfermera por ser la autora material de cinco crímenes y de ocho intentos de homicidio. Detrás de ella están procesados el ex ministro de Salud, Diego Cardozo además de la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís por "incumplimiento de obligaciones de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica". La pena que podría recibir Brenda Agüero es prisión perpetua.