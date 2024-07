El dolor de los padres de Catalina Gutiérrez: "Estamos viviendo una película de terror"

Catalina Gutiérrez tenía 21 años y fue hallada asesinada en el interior del auto de su madre, un Renault Clio, en el barrio Ampliación Kennedy de Córdoba. Por el crimen se encuentra detenido Néstor Soto (21), quien confesó el homicidio ante la Policía cordobesa y podría pasar a quedar imputado por femicidio en las próximas horas, crimen por el que la querella podría pedir la condena de prisión perpetua. Los resultados preliminares de la autopsia de la joven que cursaba el secundario en el Colegio 25 de Mayo y estudiaba la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), establecieron que falleció por asfixia por estrangulamiento.

El resultado permite obtener mayor precisión sobre el accionar de Soto, ya que los investigadores no lograron constatar cómo había fallecido la víctima y si el agresor la mató en el auto o dentro de su casa. Frente a los resultados de la necropsia, se logró establecer que la joven influencer fue asfixiada hasta la muerte por su compañero de la facultad, que luego descartó el cuerpo y el auto en un descampado. Según trascendió, Soto también la golpeó brutalmente previo a asesinarla. Hasta el momento, el joven es el único detenido luego de haber confesado que asesinó a su "amiga" porque "era el amor de su vida" y estaba "muy enamorado".

Catalina Gutiérrez

Por otra parte, Marcelo Gutiérrez, el padre de Catalina, habló con los medios y afirmó que no sabe cómo seguir sin su hija. "No podemos entender cómo vamos a seguir sin nuestra hija, estamos viviendo una película de terror", dijo y manifestó que, por la versión de testigos, cree que el femicida no habría actuado solo. "Hay cámaras por todo la ciudad y hay conocidos y no conocidos que por la indignación se comprometieron a aportar pruebas", dijo el reconocido arquitecto cordobés.

En diálogo con Radio Continental, aseguró que "está todo grabado" y advirtió que "seguramente vamos a tener la certeza si fue solo una persona, dos o tres". "Los que hayan sido tienen que pagar con el peso de la ley, que es cadena perpetua", remarcó y señaló que la familia sigue aun shockeada y destrozada debido a que el asesino de Catalina era del entorno de la joven e, incluso, había ido "mil veces" a su casa a comer. "Que todo esto sirva para que los padres estemos más atentos", pidió,

Con la voz quebrada, Marcelo sostuvo que los padres deben "saber y conocer con quiénes están nuestros hijos, qué hacen y cómo piensan". "Mi mujer vivía llamándola por teléfono para ver por dónde andaba. Uno se cuida de que no le peguen un tiro en la calle por el celular o el auto y resulta que lo que le pasó a ella fue en un círculo. Fue una cosa terrorífica. Queremos que no salga nunca más en su vida de la cárcel, le deseo lo peor. Le arrebató la vida a nuestra hija", manifestó.

Luego de destacar que "no hay manera de entender esta locura", dio detalles de la relación que mantenía su hija con el femicida: reveló que durante los últimos tres años, ella lo pasaba a buscar para ir a la facultad, iba a hacer los trabajos prácticos a su casa y hasta se quedaba a cenar con la familia. Según explicó, cuando Catalina desapareció sin dejar rastro, su familia se acercó a la casa de Soto para preguntarse si sabía algo y reveló que el sospechoso se mostró afligido. "La abrazó a mi mujer", dijo,

Néstor Soto, el principal sospechoso del femicidio de Catalina

Y agregó: "Y le dijo quién podría haber hecho algo así". "Mi hija era una dulzura total, buena compañera, buena amiga, divertida, siempre cantando, escuchando música y feliz", recordó Gutiérrez, angustiado y al borde de las lágrimas. "Quiero que pague con la pena máxima", remató. Quien también se refirió al crimen fue Eleonora, la madre de Catalina. "Es algo impensado, no te lo podés imaginar. De este chico no te puedo decir nada, cuando una hija te trae una persona a tu casa, que lo conoce y que confía, no vas a pedirle los antecedentes penales. Cómo te vas a imaginar que un amigo va a matarte", manifestó la madre de la joven, en diálogo con Telefe.

La mujer dijo que hizo "todo para cuidarla". "Estábamos pendientes. Creo en la Justicia, y creo que tiene que pagar. Y creo que tienen que hacer una bandera para que no pueda volver a pasar. Creo que Catalina vino al mundo, con esa belleza de mujer y con esa simpleza de persona, a dejar un mensaje. A partir de ahora, todos los papás tendríamos que tener un poco más de cuidado. Ella no era consciente de que él estaba enamorado de ella. Catalina jamás se sintió linda, era una chica sencilla y tranquila. Él llegó, estaba dolido. Lloraba. Me abrazó, por el estado en el que yo estaba, pero qué te vas a imaginar", dijo la mamá de la joven asesinada.

Catalina Gutiérrez

Y concluyó: "Este chico tenía comportamientos normales, era sano, compartió asados con nosotros, vimos los partidos de Argentina con él. La familia de él nunca se comunicó con nosotros. Cata me dijo ´Mama, salgo, voy al bowling con mis amigos´ y yo le dije que no salga. Y me dijo ´no mamá, ya la semana que viene volvemos a la facultad, estamos todos estudiando, vamos al bowling un rato y me vuelvo´. No tomaron en cuenta la denuncia que ya tenía Soto".