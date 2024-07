Gustavo Valdés habló tras la denuncia a su padre acusado de violación: "Pido respeto"

Loan Peña lleva 35 días desaparecido. Son ocho los detenidos por el momento y una investigación que avanza y arrastra en su curso al gobierno de la provincia de Corrientes. Con el pasar de los días, algunos funcionarios públicos y fuerzas policiales fueron involucrados en el acontecimiento que paralizó a todo el país.

Al ver como los testigos llamados a declarar no cooperan con la causa, los vecinos de 9 de Julio, lugar de donde desapareció el niño de cinco años, no descansan y se involucran en marchas a diario bajo la consigna "queremos a Loan de vuelta".

El pueblo pide justicia por Loan

C5N se encuentra en la localidad del noroeste argentino cubriendo los sucesos alrededor del caso. En la marcha, mientras se debatía acerca de los nuevos datos que se conocieron, y en medio de gritos de los habitantes locales, una joven se acercó a Adrián Salonia, el periodista del mencionado medio, para efectuar una grave denuncia que involucra de lleno a la familia de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

Violeta, una joven que se acercó a la marcha, vio la oportunidad de ser escuchada por primera vez. No solo se identifica con Loan, sino que además quiere justicia por los años que sufrió abuso por parte de Manuel "Manolo" Valdés, padre de la máxima autoridad en la provincia: " Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés, cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome y me decía 'vos sabés quién soy'. Después quedé embarazada de mi hijo y me dijo '¿cómo vas a quedar embarazada si te di la pastilla? Ese hijo no es mío'", relató.

Sin dudarlo, Salonia le dio la palabra a la mujer y le pidió que cuente ante la cámara lo que le toco vivir: "Estoy cansada de luchar sola, a mi hijo lo rechaza por ser pobre , no somos delincuentes. Fui a pedirle a Valdés que me ayude y no hizo nada, pero ya no soy la mujer que tenía miedo", continuó.

La jovencita de 24 años asegura que tiene pruebas y que en reiteradas ocasiones la hicieron callar: "¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Por qué no reconoce a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Sabés cuánto me da de manutención? $25.000 por mes para que yo me calle. ¿Qué hago yo? Él me amenaza, me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?'. Tengo todo, todos los mensajes de lo que conversamos", destacó, luego de comentar que su abusador tiene pensado viajar a España, lejos de los problemas.

Gustavo Valdés: el descargo

Por su parte, Gustavo Valdés dio una conferencia de prensa a primera hora del viernes 19 de julio, a pocas horas de la grave denuncia contra su padre: "Confíen en el Gobierno porque no tenemos absolutamente nada que ver, como pretenden hacer ver algunos malintencionados y algunos caranchos políticos. Estamos a disposición de la Justicia Federal, de la provincial y seguimos trabajando con la misma fuerza, compromiso y coraje para descubrir quién se llevó a Loan", manifestó con una mirada seria, pero sin mirar fijo a la cámara que lo tomaba.

Además, aseguró que desde su gestión se encuentran haciendo hasta lo imposible para que en Corrientes no desaparezca ni un solo niño más, por lo que efectuó algunos cambios de gran importancia en el cuerpo policial: "Nosotros comenzamos acusando una red de trata y ahora pretenden sentar en el banquillo al gobierno provincial como si nosotros hubiésemos estado sentados en esa mesa en 9 de Julio", acusó a sus rivales políticos.

Mientras los ojos están puestos en su mandato, y ahora también en algunos integrantes de su familia, Gustavo Valdés defendió a su padre y remarcó que en 87 años nunca tuvo problemas con la justicia, por lo que le parece sospechoso el momento en que la víctima salió a hablar: "El caso concreto de mi padre, es una causa que se está tramitando en juzgados de Corrientes y que, por razones que tienen que ver con la preservación del menor, no voy a hacer ningún tipo de comentarios. Pido respeto por este tema".