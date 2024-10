Hallaron sin vida a Lian, el nene desaparecido en Salto: la desgarradora carta de su papá

El cuerpo de Lian Torelli, el nene de 12 años que había desaparecido tres días atrás en Salto, provincia de Buenos Aires, fue encontrado este martes poco antes de las 21 horas. El hallazgo se realizó en el balneario municipal, debajo del Puente Chico, en el cruce de Boscolo y Velmartino. El cuerpo estaba atascado en el agua, atrapado entre hierros y trozos de mampostería, según informaron los efectivos de la Policía Bonaerense que participaron en la búsqueda. El menor había desaparecido el domingo, lo que derivó en un fuerte operativo de búsqueda llevado adelante por personal de Prefectura, de la Policía Bonaerense y Bomberos.

Los primeros rastrillajes se llevaron a cabo el lunes por tierra y también en el río Salto, pero no habían arrojado resultados positivos. El pequeño había sido visto por última vez este domingo, en la zona del balneario municipal, un lugar que solía frecuentar con familiares y amigos. Según había afirmado la madre del adolescente, éste iba a ir desde allí hasta la casa de su padre, pero nunca llegó a destino, y si bien no se hizo la denuncia, la policía comenzó a actuar de oficio frente a los acontecimientos. "No sabemos qué pasó con el nene. Si se cayó al agua o alguien se lo llevó", había expresado su tía Alicia en declaraciones al canal Crónica TV.

Lo cierto es que la denuncia por su desaparición fue realizada por sus padres el lunes por la mañana y formalizada en horas de la tarde, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda que involucró a más de 170 efectivos de la policía provincial. Los esfuerzos se centraron en las inmediaciones del puente, el último lugar donde se lo había visto. La investigación está a cargo de la UFI N°4 de Mercedes, bajo la dirección del fiscal Lisandro Masson. Por el momento, se manejan dos hipótesis: se intenta esclarecer si Lian fue empujado al agua o si cayó accidentalmente.

El operativo de búsqueda incluyó rastrillajes en el balneario y zonas aledañas, como la Ruta 32, el club CUSA y la pista de ciclismo. Para facilitar la búsqueda en una zona con poca iluminación, el Ministerio de Seguridad provincial proporcionó torres de luz. Además, se utilizaron drones, perros rastreadores, un helicóptero, buzos tácticos, rescatistas en kayak y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). También se dispuso de un gabinete psicológico para asistir a los familiares del niño.

El jefe de Defensa Civil, Fabián García, quien estuvo como cargo del operativo, explicó que la búsqueda se extendió a diversas áreas del balneario, basándose en información de los padres que mencionaban la posible presencia de Lian en una cancha de fútbol o en un sector. conocido como El Pajonal. "Posiblemente él haya sido succionado y arrastrado por la corriente. El cuerpo fue hallado en ese muro de contención que oficia de regulador del caudal de agua. Es una zona complicada", dijo.

Pese a esto, el enfoque principal se mantuvo en la zona de los diques, donde había sido visto por última vez. García señaló la posibilidad de que Lian hubiera sido succionado y arrastrado por la corriente del agua. El cuerpo fue encontrado cerca de una compuerta, en un muro de contención que regula el caudal de agua. Las autoridades decidieron abrir las compuertas para vaciar las pilas de la zona, lo cual permitió finalmente localizar el cuerpo del menor.

De esta manera, las autoridades buscarán determinar a partir de ahora si fue una muerte accidental, si se ahogó o si tiene alguna herida, y luego saber si falleció en el lugar donde apareció el cuerpo o si es la escena secundaria. Además, la autopsia permitirá establecer la data de muerte para avanzar en la investigación. "Lamentablemente fue encontrado un cuerpo con las características del niño Lian en la zona de un puente del balneario donde había sido visto en la jornada de su desaparición. Se aguardan las tareas de rescate para confirmar el luctuoso hallazgo y posteriormente la autopsia correspondiente para determinar los causales del deceso", remarcaron.

La desgarradora despedida de su papá

El papá de Lian, Juan Torelli, escribió una desgarradora carta en redes sociales para despedirlo: "Te voy a extrañar mucho mi loco de papá. Es un día muy doloroso papito mío. Dios te me cuide siempre, hijo, mi pescador, no lo puedo creer, pero te amo y siempre vas a estar en mi corazón mi loco Lian". En la publicación también subió diversas imágenes junto al niño y en tan solo minutos se llenó de comentarios de familiares, cercanos, amigos y desconocidos.