Declara testigo clave en la causa contra Alberto Fernández: "Los audios están hechos con inteligencia artificial"

Noelia del Valle trabajó como niñera de Francisco, el hijo que Fabiola Yañez tuvo con Alberto Fernández antes de iniciarle una causa legal por violencia de género. La señora expresó que, si bien no vio violencia física, sí presenció lo que ella misma describió como "discusiones típicas de pareja".

Del Valle llegó a los tribunales ya que fue citada por el fiscal federal Ramiro González como parte de las declaraciones claves que pidió la defensa del ex presidente argentino: "Alguna que otra vez hubo discusiones típicas de pareja", dijo la mujer que llegó a convivir con ambos por su tarea con el niño hijo de la pareja presidencial.

Fabiola Yáñez

En su declaración también expresó: "Violencia nunca vi, desconozco cómo terminaban estas discusiones porque yo no me quedaba donde estaban ellos", dijo muy segura.

Además, precisó detalles sobre el audio donde Alberto se refiere de manera agresiva con Fabiola. El audio se filtró en los medios de comunicación y fue un escándalo en su momento; sobre esto, la trabajadora explicó: " Nunca vi a Alberto tratar a nadie así ", dijo y continuó: "Para mí está armado con inteligencia artificial ese audio porque nunca lo vi en una situación así al Dr. Alberto y a la Sra. Yañez tampoco", explicó.

En cuanto a una de las denuncias más graves de Fabiola donde alegó que la tenían casi secuestrada en la Quinta de Olivos, la cuidadora de Francisco alegó que de ninguna manera eso era verdad: "Me consta que no. Fabiola salía", dijo y agregó: " De hecho con Francisco en alguna oportunidad la acompañé ".

Sobre los supuestos problemas de consumo problemático con el alcohol que tendría Fabiola, sobre todo en momentos en los que convivía con Fernández, Noelia apuntó: "Una vez se acercó con una copa que después la tuve que esconder con Teresa. Otra vez la vi acercarse en ese estado, casi se desvanecía . La agarré y la llevé a su dormitorio", dijo bajo promesa de decir la verdad ante la justicia.

Alberto Fernández

Llamó la atención el relato de cómo Noelia fue removida de su cargo y dejó de trabajar con Fernández, Yañez y el pequeño Francisco: "Fue una discusión telefónica, no escuché que decían. Le dije a Fabiola que no estaba interesada en vivir estas situaciones, de quedar en el medio de discusiones", dijo y completó: " Ella consideró que renuncié y lo hice porque me llamaron de Secretaria porque ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos".

"Tengo miedo"

Fueron las dos palabras que usó Yañez para advertir a la justicia y a toda la sociedad su estado anímico y psicológico tras la situación que le toca vivir. El mensaje fue enviado a través de su cuenta personal de Instagram tras haberse ausentado a una audiencia por considerar que sufría constantes amenazas.

Es por ello que Patricia Bullrich ordenó cambiarle la custodia que trabaja para ella en Madrid, donde está viviendo actualmente. En este contexto, la ex primera dama se negó a entregar su celular para ser investigado por la Justicia.

"Tengo miedo": mensaje de Fabiola tras la denuncia a Alberto

El medio de comunicación TN, filtró que el fiscal González recibió un pedido especial de Fabiola Yañez: "Por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia", esto es para proteger su intimidad e integridad que tantas veces fue vulnerada desde que interpuso la denuncia en contra del ex presidente.