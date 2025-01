La causa de la "Toretto" de La Plata da un giro inesperado: podría volver a la comodidad de su hogar

La causa de Felicitas Alvite, más conocida como "la Toretto de La Plata" podría dar un vuelco impresionante y ahora podría gozar de prisión domiciliaria hasta que el juicio se lleve a cabo. La joven está acusada de atropellar al motociclista Walter Armand mientras corría picadas con su amiga Valentina Velásquez.

Si bien la Cámara de Apelación había negado la domiciliaria para Alvite, fueron los jueces Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides, quienes consideraron darle el beneficio de que espere el juicio en la comodidad de su casa . Ambos letrados comunicaron la decisión a través de la Cámara de Casación de La Plata.

Es por este tipo de historias que Felicitas Alvite se ganó el apodo de "la Toretto de La Plata"

Fue la misma cámara la que anuló la decisión de Apelaciones que había sido dispuesta en octubre de 2024. Aunque todas las cartas están puestas sobre la mesa, lo cierto es que "la Toretto" deberá esperar para que la medida quede fija; quienes podrían desaprobar esta disposición es la defensa de la víctima y la fiscalía que podría presentar una apelación para que la joven siga detenida.

Ahora bien, en caso de que la justicia decida que la beneficiarán con la domiciliaria, Alvite iría directamente a su casa: es que la resolución de los jueces considera que no es necesario que se la monitoree electrónicamente. Por lo tanto, no deberá esperar la tobillera electrónica, detalle que no la haría esperar ni un día más en la cárcel común en la que está alojada en este preciso momento.

Felicitas Alvite siendo trasladada

Fue la Cámara de Casación Bonaerense la que resolvió en la Sala IV "anular la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial La Plata, de fecha 03 de octubre del corriente año, que confirmó la decisión dictada por el Juzgado de Garantías nro. 5 departamental que no hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva requerida en favor de Felicitas Alvite". Sin embargo, esto podría caviar en cuestión de días.

El caso

Alvite circulaba a altísima velocidad sobre la avenida 13, entre 531 y 532 en la madrugada del 12 de abril de 2023. Es en ese momento en el que embistió a Walter Armand de 36 años que viajaba en su moto para ir al trabajo.

Armand perdió la vida al instante. La investigación dio como resultado que Felicitas no sólo circulaba a altísima velocidad sino que tampoco respetaba las señalizaciones de tránsito y tampoco los semáforos según mostraron las cámaras de seguridad del lugar.

Así quedó el auto de Felicitas Alvite tras el accidente

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Delitos Culposos de La Plata a cargo del fiscal Fernando Padován había imputado a Felicitas Alvite por el delito de homicidio culposo; sin embargo, la causa dio un giro inesperado y será juzgada por homicidio simple con dolo eventual por la que podría recibir hasta 25 años de prisión.