Una familiar de la nena de 13 años abusada en Saladillo contó toda la verdad: "Hacían fiestas y había disturbios"

Una niña de 13 años llegó con dolores abdominales al Hospital Posadas. Allí, los profesionales médicos se toparon con la peor de las realidades: estaba embarazada. Cuando se supo la noticia en Saladillo -de donde es oriunda la menor- los vecinos quisieron hacer justicia por mano propia con los principales acusados de abuso sexual de la niña: su madre, Daniela A. y su padrastro Nelson L.

Ambos fueron arrestados cuando intentaban fugarse en la localidad de Azul. La menor de edad todavía se encuentra en observación mientras que el bebé que dio a luz también se encuentra en el mismo nosocomio.

Con el pasar de las horas, una de las familiares de la niña a quien se nombra como "F" para proteger su identidad, habló con los medios de comunicación y contó detalles escabrosos sobre la realidad que le tocó atravesar a la menor de edad.

La familiar en cuestión se llama Rocío y es la tía de "F" que, en diálogo con Telenoche explicó: "Yo la vi el martes, un día antes. Hacía bastante que no tenía contacto cara a cara con ella. (Cuando la vi) estaba desarrollada, con pechos y una panza abultada . Ella decía que estaba rellenita por comer mucha comida. Estaba molesta, se levantaba, se acostaba, iba al baño".

La madre de"F", Daniela A. y su padrastro Nelson L. quedaron detenidos

Las dudas de Rocío se hicieron realidad cuando recibió un llamado: "Para mi sorpresa, al otro día me dijeron que fue mamá", dijo y aseguró que "F" "estaba dentro de todo tranquila, es lo que vi, pero la habrá pasado muy mal durante ocho meses de gestación, que no es normal para una nena de 13 años ". Además, confirmó: "El bebé salió bien, gracias a Dios".

La tía de la niña además relató que quien había cometido el abuso había sido la pareja de su propia madre: "La fui a ver y me dijo que había sido el padrastro. Entiendo que abusó de ella. Me dijo que pasó reiteradas veces , que no había sido una sola vez", contó Rocío con la voz entrecortada.

Cordón policial frente a la casa de la niña que fue víctima de abuso sexual

En cuanto a cómo era la vida de "F" en ese contexto, su tía explicó que su madre: "La mandaba al colegio, pero no estaba acostumbrada a una rutina de hogar. Estaba acostumbrada a estar a cierto horario de la noche, con mi hermana, no tenía una vida de bien", relató.

Si bien "F" intentó salir de esa casa, al tiempo volvió: "Al principio se acostumbró, pero no quería más eso, me pidió volver con la mamá. Le dijo que había cambiado y que la iba a cuidar", contó su tía y también describió: "En la casa había maltratos, no tienen luz, tienen poca agua y falta de higiene. Nunca estuvo en condiciones para ser habitada. Hacían fiestas y había disturbios siempre ".

Vecinos intentaron prender fuego la casa donde vivía "F"

Rocío también describió: "Yo sospechaba que mi sobrina podía estar embarazada, y al otro día pensaba ir al servicio local para pedir que vayan a la casa de Daniela para ver lo que estaba pasando. Pero se adelantó, me llamó a la mañana y me dijo que dio a luz ", relató.

Sobre el futuro de "F", Rocío fue contundente: "Yo voy a hacer el pedido para tener la tutela, para ella y para el bebé. Va a estar en un hogar mientras tanto". En la misma línea, advirtió que la mamá de la menor intentó buscar protección en su casa pero finalmente, ella no accedió: "Mi hermana me llamó ayer (por el domingo) para pedirme un lugar donde refugiarse. Les dije que no porque no quería tener problemas, ellos se mandaron la macana y eligieron eso".