Las pericias psiquiátricas de Darío Giordano y el video que subió antes de que sus hijos lo expongan

En el marco de las acusaciones directas de maltrato de sus hijos Valentín y Franco Yankelevich, se conocieron detalles de las pericias psiquiátricas de Darío Giordano, que corresponden a la causa en la que la Justicia le otorgó la tenencia de ambos a su abuelo Gustavo Yankelevich. Según estas revelaciones, las agresiones eran constantes y estaban cargadas de desprecio. Además, se conoció el último video que subió el acusado antes de que el escándalo se haga público.

"El informe dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándole de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba", detalló el periodista Paulo Kablan, en relación a los informes de las pericias psquiátricas y psicológicas que le hicieron a Giordano en la causa original.

Dario Giordano quedó retratado como un maltratador que pudo haber matado a sus hijos.

De acuerdo a lo que explicó el periodista, el acusado negó siempre "las situaciones de violencia hacia sus hijos". A su vez, le informe destacó que los "recursos defensivos" de Giordano "resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas".

"Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno", leyó Kablan al aire de Telefe. "Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno", agregó enseguida, a partir de la lectura del informe pericial.

Valentín Yankelevich contó la violencia que sufrió por parte de su papá durante una entrevista que brindó a Infobae.

Un baile siniestro

El periodista Gustavo Méndez sacó a la luz cuál fue el último video que compartió Giordano, en las horas previas a que su hijo Valentín sacara a la luz todas las agresiones que había sufrido de su parte en la entrevista realizada por Infobae. De acuerdo a lo que informó, luego de la nota, "borraron las historias y cerraron sus redes".

En el tape, se lo ve en pleno baile junto a su pareja, Miren Algarañaz, en lo que los allegados coincidieron que se trata de su casa de la localidad bonaerense de Chapadmalal. En el mismo, se pueden observar las risas de ambos, mientras ella hace algunos pasos alusivos a la película Cabaret.

El video es una republicación de un original que registró una amiga de Algañaraz y que subió con la dedicatoria en la pantalla: "Amiga mágica, bailarina, sonriente y grandiosa", la catalogó, antes de agradecerle la amistad. El registro había sido borrado, pero tal como afirmó Méndez, "buscando, buscando, se encontró".