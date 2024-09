Los nuevos desesperantes videos de Lucía Cassiau siendo golpeada por Ortigoza: "¡Me está cagando a palos!"

Mientras las autoridades de San Lorenzo analiza las formas de quitarle su cargo como vocal del club, un nuevo video dejó expuesto a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género que le inició su ex pareja, Lucía Cassiau. En las imágenes se ve a la joven con el labio partido, cubierto de sangre, producto de los feroces golpes que le propinó el ex futbolista. "Así me dejó, me está cagando a trompadas. No se quiere ir, le dije que no quiero estar más con él. ¡Me tiene cansada!... ¡Me tiene cansada con su violencia! ¡Que se vaya! Mirá, me está cagando a palos", se la escucha decir a la víctima, mientras que el ídolo del Ciclón la insulta y le grita de fondo.

El nuevo video fue dado a conocer por el Run Run del Espectáculo y se suma a las otras grabaciones que se encuentran en la causa, donde se ve al ex futbolista embestir a su pareja en la cocina de la casa, quitarle el celular con el que lo estaba grabando con violencia y propinarle una gran cantidad de golpes de puño en el rostro frente a la presencia del hijo de ambos, de tan solo 13 años, que se encontraba en la puerta de la habitación visiblemente temeroso por la cruel situación.

En otro video, también difundido por el ciclo de Crónica TV, se lo ve al ex mediocampista de la Selección de Paraguay comiendo un yogurt cuando su ex pareja se acerca filmándolo con su teléfono. Al darse cuenta, Ortigoza se lo saca de un golpe, ella lo insulta y él la amenaza de muerte: "¡Te mato!", se lo escucha decir al ex futbolista mientras le exige a la mamá de su hijo que lo deje de grabar con el celular. En las imágenes también se llega a escuchar el sonido de un golpe de fondo.

A raíz de las violentas imágenes, San Lorenzo destacó su compromiso con la lucha contra la violencia de género, citó las normativas nacionales e internacionales, como la Convención de Belem do Pará y la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (N° 26.485), y subrayó que, con el apoyo de su Subcomisión de Género y Diversidad, está trabajando activamente en la erradicación de este tipo de violencia, razón por la cual le pidieron la renuncia a Ortigoza.

Si bien en el primer video se observa a Ortigoza arremeter violentamente contra Cassiau, arrebatándole el celular y golpeándola en presencia de su hijo. En el segundo, se lo ve jugando al fútbol con el menor, para luego atacar nuevamente a Cassiau, lanzándole una pelota a la cara que derriba el celular que ella estaba usando para grabar. Estos hechos se enmarcan en una disputa legal entre ambos, con denuncias cruzadas que son investigadas por la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género de Ezeiza.

El conflicto escaló hasta el punto de que la justicia allanó semanas atrás la casa de la víctima y secuestró dos armas de fuego, una Glock 17 y una Bersa BP9CC, ambas de 9 mm, junto con 84 municiones. Las armas estaban registradas legalmente a nombre de Lucía. El origen de la disputa surge después de que Ortigoza, quien se separó de Cassiau hace más de cuatro meses, la denunciara por violencia hacia sus hijos, expresando su preocupación debido a la posesión de las armas.

Las armas que fueron secuestradas de la casa de la ex pareja de Ortigoza

Este no es el primer incidente judicial que enfrenta Ortigoza. Hace dos años fue condenado por amenazas coactivas contra Mauricio Argañaraz, un ex empleado de San Lorenzo, tras haberlo amenazado con un arma de fuego en 2015. Aunque Ortigoza fue sentenciado, la acción penal fue extinguida por decisión judicial posterior. Este nuevo caso de violencia de género agrava la situación del ex jugador, que ya había sido criticado por los hinchas debido a su desempeño como dirigente en San Lorenzo.