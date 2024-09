Filtran los chats de Germán Kiczka desesperado por deshacerse de una computadora: "Tiene las fotos también"

El ex diputado Germán Kiczka está cada vez más complicado en la causa que lo pone como principal acusado de tenencia y distribución de material de abuso infantil. En la misma causa está implicado su hermano Sebastián y, en las últimas horas también se investiga la participación de Alejandra F., esposa del libertario misionero.

Es que la División Cibercrimen de la Policía de Misiones encontró material probatorio que confirmaría que Alejandra habría estado al tanto de dónde estaba su marido mientras la justicia lo buscaba. Además, aparecieron chats que podrían implicarla como encubridora de Kiczka.

El ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de pedofilia

Las autoridades policiales allanaron la casa de los suegros del ex diputado; allí incautaron una CPU, un disco rígido, cuatro celulares y dos netbooks. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Martin de la localidad de Apóstoles.

La investigación buscaba pruebas de algún otro dispositivo donde se pudiera encontrar más material relacionado con la pedofilia y, finalmente, lo descubrieron.

Germán Kiczka al momento de su traslado tras haberse fugado siete días

Fue en un chat que mantuvo Alejandra con Kiczka donde él expresaba: " Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en la casa, la marrón, hay que deshacerse ", le pidió y siguió: "Puede haber material viejo, no sea cosa que un día caigan a casa o algo".

En ese momento, Alejandra le contestó: "Rompela o la llevamos a lo de Clarita o no sé". Kiczka, por su parte contestó: "Ok china pero yo tengo fueros, no pueden entrar a mi casa de ninguna forma, no hay juez que pueda. Pero si te deja más tranquila, la tiro. A mí no me pueden investigar", había dicho en aquél momento en el que el fuero de Misiones todavía no le había sacado el privilegio.

El diputado Germán Kiczka al momento de allanar su casa

Alejandra parecía preocupada por algún material que pudiera complicar a su marido: "Qué sabés si Noelia no contó que hay una compu en el piso de casa. Pueden investigar y esa compu está muy a la vista, y el aparato ese que tiene las fotos también", expresó dejando la pista con claridad de dónde y qué contenía el aparato electrónico.

Kiczka se contagió la preocupación y sentenció: "Vamos a meter en una bolsa y llevamos a lo de mi mamá. Estoy ordenando un poco acá".

Germán Kiczka detenido

Ahora, las autoridades misioneras que investigan el caso, analizarán el material encontrado para evaluar la situación en la que estará Alejandra F. de cara a la justicia.

Otra novedad del caso es que, Carla Dalmaroni (esposa de Gonzalo De Paula, abogado de Kiczka) que ocupa de secretaria del Juzgado de Apóstoles podría quedar implicada por encubrimiento.

Es que, según la investigación, cerca de las 10 de la noche del 22 de agosto -horas después de que Germán Kiczka fuera desaforado en la Legislatura de Misiones- mantuvo una conversación con Carla Dalmaroni de varios minutos. Se la acusa de encubrimiento por no haber comunicado a las autoridades a pesar de ser funcionaria de la justicia. Dalmaroni está suspendida de su cargo por 30 días hasta que se esclarezca su participación en el delito del ex diputado libertario.