"Me salió del alma": habló el hombre que saltó de un balcón para evitar que le robaran la moto

Días atrás, Luis Escalada vivió un dramático momento cuando, preso de la desesperación, intentó evitar que dos delincuentes le robaran su moto. El incidente ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, en la esquina de las calles Bolívar y Chaco. Desde su balcón, el hombre de 40 años, que se desempeñaba como delivery, observó cómo dos motochorros se detuvieron frente a su herramienta de trabajo y en su afán por evitar el robo, saltó la vacío.

Sin embargo, perdió el control de la caída debido a que una de sus manos se venció, lo que causó que cayera de costado. El golpe fue muy grave. Luis cayó con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha, lo que provocó que el fémur se desplazara y fracturara su cadera. Además, el impacto le provocó una fisura en los pulmones, lo que permitió el ingreso de líquido, complicando aún más su estado de salud. Aunque logró evitar que los ladrones se llevaran su moto, sufrió graves consecuencias físicas.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde actualmente se encuentra recuperándose. Desde allí, habló con LN y contó que tirarse desde el balcón de su casa fue "lo que le salió" en el momento. "Fue en un estado de desesperación, lo que me salió del alma. La moto todavía la estoy pagando. Trabajo con eso, vivo el día a día y fue un instinto que no sé si está bien, pero fue lo que me salió", dijo la víctima.

Cabe destacar que los médicos lograron colocarle un tubo para drenar el líquido de sus pulmones, un paso esencial para poder operarlo de la cadera. Sin embargo, su familia se enfrenta a otro problema: Luis necesita una prótesis para su cadera que cuesta 4 millones de pesos, y debido a que no tiene obra social ni trabaja de manera formal, no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los costos de la operación. Por este motivo, sus familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria.

La idea es recaudar los fondos para cubrir la prótesis que le deben colorar a Luis, quien no dudó en agradecer la colaboración de vecinos que ayudaron con dinero para tratar de conseguir con más rapidez lo necesario para la operación: "Estoy muy orgulloso del pueblo argentino y marplatense, sé que se hizo viral el tema". "Estoy esperando que (la prótesis) llegue lo antes posible para poder de vuelta estar con mi actividad normal", manifestó.

Escalada no pudo levantarse después de la caída

Si bien es consciente que estará bastante tiempo con rehabilitación y sin poder trabajar, Escalada explicó que el dinero que le sobre lo donará a personas de la tercera edad y hasta probablemente también a ayudar a un centro de perros. "Hay que ser agradecido y justo y es lo que me va a llenar el alma y ser mejor persona", concluyó. Hay que remarcar que debido a la edad de Luis, no puede recibir una prótesis convencional, por lo que se necesita una de mejor calidad. Esto incrementa aún más el costo: "Necesita una prótesis, cuesta 4 millones de pesos y no tiene obra social", habían detallado desde su entorno al iniciar la campaña solidaria.