Cómo eran las sombrías fiestas de "Diddy" Combs: peones sexuales, drogas para la amnesia y códigos de vestimenta

En estos momentos, el rapero Sean John Combs, conocido artísticamente como Diddy o P. Diddy está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, debido a sus incontrolables fiestas ilegales y los aberrantes abusos que ocurrían en ellas. Según trascendió, los eventos duraban días y distintas figuras públicas eran parte de abusos a menores de edad, los cuales luego eran amenazados con imágenes de lo que ocurría allí dentro. Luego de una extensa investigación, la cual se mantuvo en pie a lo largo de dos décadas, el músico fue detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn con cargos en su contra por van de tráfico sexual a extorsión y prostitución.

Fotos filtradas de las fiestas blancas de P.Diddy

Las "Freaks Off" de Diddy fueron el boom de los 2000, y aquellos artistas o empresarios que no se encontraban en la lista, no eran reconocidos como grandes estrellas. Las mismas ocurrían en su mansión de los Hamptons, con un acceso ultra limitado y con un pacto de silencio costoso de romper. A lo largo de los días, múltiples nombres de famosos salieron a la luz, vinculados ya sea como cómplices o víctimas de las fiestas blancas. En las mismas había alcohol, estupefacientes y cientos de litros de un líquido, el cual se utilizaba para borrar la memoria de aquellos participantes que despertaban en la mansión sin recordar qué había pasado. Beyoncé, Jay-Z, Ashton Kutcher, Kim Kardadhian, Paris Hilton, Jennifer López y Leonardo Di Caprio fueron las primeras celebridades en ser acusadas de participar de los eventos.

Las fiestas blancas de P.Diddy por las cual se abrió una amplia investigación

Fueron varias las cantantes que, a través de sus videoclips, habrían insinuado lo que sucedía en las fiestas de Diddy, sin embargo, años atrás los mensajes no fueron descubiertos, ya que el rapero se encontraba en las sombras al desconocerse los abusos. "Bon Appétit" de Katy Perry describiría a la perfección lo que se vivía en aquel ámbito: desde las mujeres servidas como platillos hasta cantantes con tragos y mucho dinero alrededor.

En el audiovisual, la autora se acostó arriba de una mesa de madera, con frutas y hojas alrededor. Se especula que esta imagen representa la fotografía filtrada del caso de P. Diddy, en la que se puede ver una mujer servida como comida, mientras el empresario tomaba bocadillos de su cuerpo.

Miley Cyrus también habría compartido detalles de las fiestas blancas en su canción We Can't Stop: "Copas rojas y cuerpos sudorosos por todas partes. Manos arriba como si nada importara. Porque vinimos para divertirnos ahora. Tengo a alguien aquí, puede que tome algo ahora. Si no estás preparado para ir a casa. No me digas que no. Porque lo haremos toda la noche. Hasta que veamos la luz del día, sí", se escucha en las primeras estrofas, lo que llevó a sus fanáticos a especular.

Una denuncia

En una de las cientos de demandas que se realizó en julio del 2023, trascendió la de Adria English, una mujer contratada por Combs para trabajar en una de sus fiestas, quien relató algunos de los episodios que vivió en las sombrías fiestas. Según su testimonio, se convirtió en el "peón sexual" del músico, además de reconocer que se le suministraban drogas y licor con éxtasis.

Katty Perry representó en un videoclip esta imagen de las fiestas de P.Diddy

En el contrato, la mujer aseguró que debía mantener relaciones con quien se le ordene. Además, dentro de los fiestones, había ciertos códigos que los invitados seguían, uno de ellos tenía que ver con la vestimenta. Según la denunciante, ella utilizaba un vestido negro, el cual indicaba que estaba disponible para "ser usada". English aseguró que una noche se le entregó mil dólares a cambio de un encuentro sexual con una persona muy famosa: "La verdadera naturaleza de su empleo en las Fiestas Blancas fue grotesca, inexcusable, explotadora y criminal", confesó y acusó a Combs de permitir que otros hombres la agredieran sexualmente y la filmaran estando inconsciente durante una fiesta en Nueva York y otra en la mansión que el rapero tiene en Star Island, Florida.