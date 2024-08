Pánico y locura en Santiago: le disparó en el pie y lo fajó tras enterarse que le mandaba fotos sexuales a su mujer

En tiempos en donde la venta de contenido erótico se estableció casi como un emprendimiento económico emergente, una peligrosa situación se vivió en el departamento santiagueño de Quebrachos, en donde un hombre atacó a otro que le enviaba fotos desnudo a su pareja y que intentaba, según la acusación, extorsionarla para que se acueste con él. El conflicto no se llevó una vida de milagro, ya que lo primero que hizo el atacante fue dispararle con una carabina en el pie a su víctima.

"Ahora, andá a pasarle fotos del pingo a mi mujer. Aquí te tengo, ahora tu mujer va a saber todo. A mí no me vengas a pasarle fotos del pingo a mi mujer y querer culeártela por chantaje", gritaba el agresor de 38 años. Mientras tanto, la víctima se tapaba la cara con miedo a seguir recibiendo golpes y soltaba una propuesta: "Vamos a arreglar".

"Conmigo no tenés nada que arreglar. Vas a terminar mal, vas a ir a la cárcel. Ya mismo te voy a denunciar", prometió el atacante. "¿Te va a gustar que me meta con tu mujer y me la culee por chantaje?", le repitió de forma constante. Del otro lado, aterrado por la situación, se escuchaba el grito de: "¡Ya está, por favor!".

La viralización del ataque fue fundamental para que la Justicia encuentre al potencial homicida. Es que el fiscal de turno, Belkis Alderete, en la noche del domingo y tras identificar al agresor solicitó al juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, una orden de detención para el hombre que tenía domicilio en la localidad de La Trampa.

Allí fue que le secuestraron la carabina calibre .22 con la que le disparo al presunto acosador de su pareja, que tiene 43 años. Además, se llevaron dos cartuchos que había en el lugar y el teléfono celular. Este no fue el único dispositivo móvil que la Justicia decidió confiscar. En el marco de las acusaciones en su contra, también secuestraron el del herido. El fiscal Alderete fue quien intentó tomarle declaración indagatoria al agresor en la sede del Ministerio Público Fiscal. Esto no pudo concretarse porque, por consejo de su abogado defensor, el acusado evitó declarar. Por estas razones fue que se resolvió que se le dicte prisión preventiva por 15 días.

El disparo que le dio a la víctima podría complicar las cosas aún más. Es que si bien no corre peligro su vida, sí el herido tendrá que enfrentarse a una cirugía en el pie derecho en donde fue impactado. En ese empeine quedó alojada la bala .22, que deberá ser extraída a través del bisturí. Cabe recordar que la víctima de la agresión fue abandonada en el lugar y que allí lo descubrieron. Luego, cuando declaró en la Comisaría 33, afirmó que en ese campo cercano al paraje La Trampa había sido citado por quien le disparó. La agresión, más allá de la viralización del video, fue detectada cuando la víctima ingresó con un balazo al Hospital Zonal de Sumampa.