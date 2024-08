"No sé cómo está mi mujer": un hombre prendió fuego a su hermana y a su sobrina por la disputa de una herencia

En el barrio Islas Malvinas, de la provincia de Neuquén, se vivió un violento conflicto que culminó en un brutal ataque que dejó a dos mujeres gravemente heridas y a un hombre detenido. El incidente ocurrió en una casa de la calle Batilana, y las víctimas, de 47 y 29 años, fueron hospitalizadas con pronóstico reservado.

Todo ocurrió el miércoles por la tarde, cuando el agresor de 43 años llegó al domicilio y comenzó a discutir con su hermana y su sobrina por la herencia de la casa. Según Marcos Emilio Pereyra, esposo de una de las víctimas, la violencia fue escalando hasta que el acusado tomó un bidón y roció a las dos mujeres con combustible.

Prendió fuego a su hermana y a su sobrina por la disputa de una herencia en Neuquén

Las víctimas fueron trasladadas rápidamente a distintos hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Una fue llevada en un vehículo particular al Hospital Bouquet Roldán, mientras que la otra fue trasladada en ambulancia al Hospital Castro Rendón, donde se encuentra en una unidad de mayor complejidad. Según los médicos, una de las mujeres presenta quemaduras en el cuello, abdomen, rostro y brazos, y está sedada. Ambas, sin embargo, están estables.

Los familiares de las víctimas indicaron que la semana pasada el agresor había sido denunciado por otro ataque, pero la misma no derivó en una perimetral, motivo por el cual en las últimas horas pudo concretar el hecho. De acuerdo con Pereyra, que no estaba presente en el momento del ataque porque estaba trabajando, aun no pudo ver ni hablar con su esposa tras el incidente. Por este motivo, manifestó su angustia diciendo: "No sé cómo está mi mujer... la llamé y le mandé mensajes, pero no contesta".

Jazmín, una vecina del barrio, relató que los problemas en la familia viene desde hace mucho tiempo y que la policía ya había intervenido anteriormente. Otra testigo, visiblemente alterada, afirmó haber presenciado malos tratos del agresor hacia su hermana en varias ocasiones. A su vez, pidió y hasta imploró que el detenido no regrese ni vuelva a pisar el barrio. Las fuentes judiciales señalaron que, aunque las lesiones de las mujeres son severas, en principio no parecen poner en riesgo inmediato sus vidas. La fiscalía que lleva adelante la investigación ordenó un allanamiento en la vivienda y se espera que en las próximas horas se formulen los cargos en contra del agresor.