Pedro Brieger complicado: rescindieron su contrato de Radio 10 y C5N tras diez testimonios de abuso sexual

El relato de cinco mujeres trabajadoras de prensa fue expuesto el domingo 23 de junio que, al unísono expresaron que el periodista de temas internacionales Pedro Brieger las había acosado sexualmente.

Los relatos de estas trabajadoras fueron visibilizados en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del periodista Alejandro Alfie pero esto no fue más que una mínima parte de la cantidad de mujeres que salieron a denunciar situaciones similares. Hasta el momento, Brieger lleva acumulados 10 testimonios en los que denuncia abusos y acosos sexuales por parte del periodista.

Pedro Brieger

Uno de los relatos más estremecedores es el de Cecilia Guardati de Télam que contó que fue de enviada especial para cubrir una conferencia de prensa de la ex presidenta Kirchner en 2018. En su relato, dijo: "En Túnez, nos avisaron de Presidencia que iba a hablar Cristina Kirchner, después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro", dijo la comunicadora y continuó: "Como colega, yo no tenía ningún problema. Fui hasta su habitación del hotel, la puerta estaba entreabierta y desde adentro él me hablaba mientras se masturbaba bajo la sábana".

Leticia Martínez, periodista de la TV Pública y Futurock fue una de las que también denunció a Brieger, ella también fue una de las cinco denunciantes que fueron publicadas por Alfie. Tras hacerse viral el caso y tras las repercusiones en redes sociales, Martínez expresó: "Cinco chicas somos la punta del iceberg de la cantidad de mujeres que fueron víctimas de PB, con casos que arrancan desde mediados de los 90", además, reflexionó: "Me da pánico pensar cómo el miedo, la vergüenza, la manipulación, entre otras cosas, nos paralizaron tanto tiempo, pero acá estamos".

Una de las denuncias expuestas por Alfie

Fuera de los testimonios aportados por la red social de Elon Musk, hubo otras periodistas que levantaron su voz para denunciar al periodista de internacionales. Una de ellas fue la directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman que expresó: "El escándalo del día es cierto. A mí también me pasó con él", dijo y continuó: "Es un asco que los varones reaccionarios, varios de ellos conocidos acosadores también, traten de sacar beneficio de esto".

Esta aseveración la realizó después de que trascendiera que Brieger habría amenazado con realizar denuncias en contra de las trabajadoras de prensa que lo habían denunciado. Con respecto a esto, Perelman analizó: "Sería mejor que el periodista no inicie causa contra ninguna. Somos muchas", advirtió.

Pedro Brieger

Lo mismo hizo la trabajadora del medio El Destape, Laura Carpineta que, tras las denuncias de las colegas, se encontró con la verdad de que ella había pasado por una situación similar. Es que el acoso en medios de comunicación por parte de varones fue naturalizado durante mucho tiempo y, en la mayoría de los casos, las mujeres que denuncian tienen la problemática de no ser escuchadas o bien, ser separadas de sus cargos o trabajos.

Carpineta dijo: "Tengo 41 años, 20 en el periodismo, y recién en los últimos días, cuando empezaron a llover las denuncias contra Pedro Brieger, terminé de entender que yo había vivido una situación similar de acoso con él", contó.

La respuesta de Brieger

Fue en el mismo posteo que realizó Alfie. Allí acusó una opereta política en su contra y expresó sin tapujos: "Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista".

Ante las acusaciones que se empezaron a visibilizar, Brieger fue rápidamente desvinculado de los medios de comunicación en los que trabajaba. Es así como las empresas C5N y Radio 10 cortaron de cuajo su contrato y ahora Pedro Brieger se quedó sin trabajo.