"Sufrió prácticas médicas salvajes": condenaron a tres de los seis médicos acusados de la muerte de Alejandro Cohn

Mariano Cohn es reconocido por haber sido el director de El Ciudadano Ilustre y de las películas El Artista y Yo Presidente. Las dos producciones cosecharon éxitos y reconocimiento. Sin embargo, su vida cambió en agosto de 2017. De un día para el otro, su nombre estuvo en boca de todos debido a que decidió contar la historia de su hermano menor, Alejandro, quien murió como causa de una mala praxis en el Hospital de San Isidro Melchor Posee. Así lo confirmó este viernes el Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, el cual condenó a solo tres de los seis médicos acusados por la muerte del hermano de Mariano ocurrida el 29 de julio de 2015.

El posteo que había hecho Mariano en sus redes sociales en 2017

Alejandro, de 35 años, era diabético y entró en la guardia del hospital de zona norte el 27 de julio de 2015 para atenderse por la baja de azúcar. El menor de los Cohn fue caminando y en perfecto estado, pero después de tres horas, terminó postrado y en estado terminal. Según relató la familia, el hospital intentó tapar y cubrir todo durante días, hasta que los Cohn decidieron pedir un traslado al Hospital Italiano. Ya en el Italiano, a Alejandro le diagnosticaron muerte cerebral, una traqueostomía mal realizada, un edema pulmonar, un golpe en la cabeza, costillas y cervicales fracturada, así como dos cateters mal colocados y lesiones irreversibles en la médula.

Ante ese panorama, los médicos del Hospital Italiano realizaron una denuncia penal contra el Hospital Central de San Isidro, pero los médicos que atendieron a Alejandro siguieron ejerciendo en el Melchor Posse durante años hasta que finalmente nueve largas vueltas al sol después el juez Facundo Ocampo condenó a Marcelo Solano, Ana Sánchez y Carla Setti, mientras que María Soledad Seijo, María Viviana Quiroga y Martín Montagna fueron absueltos. Marcelo Solano fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación para ejercer la medicina por ser penalmente responsable del delito de homicidio culposo.

Ana María Sánchez a un año y ocho meses de cárcel y 5 años de inhabilitación. Con respecto a Carla Setti, el juez la condenó a un año y ocho meses de prisión, mientras que serán 5 años de inhabilitación, ambas también por el mismo delito. De esta manera, solo Solano obtuvo la prisión efectiva, pero recién irá a la cárcel cuando la condena esté firme. Mientras que las otras dos médicas seguirán en libertad ya que las sentencias son excarcelables. "No es una pelea que di yo solo, es una pelea familiar, con los amigos también que nos apoyaron, los abogados, el fiscal también. Bueno, el apoyo y la difusión que se le dio a los medios", expresó el cineasta y hermano de la víctima.

El comunicado de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro cuando el crimen salió a la luz

Y agregó en diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por radio 10: "Es algo por lo que venimos reclamando desde hace nueve años. Parece mentira que una causa tenga que esperar nueve años para que se tome algún tipo de medida, ¿no? Ya sea en el sistema judicial o también en el hospital, que era un hospital público del municipio de San Isidro. O sea, que nunca durante estos nueve años se despidió, ni hizo ningún comunicado, ni ningún sumario, ni tomaron ninguna medida. Es más, lo que hicieron fue encubrir, robarse los libros de guardia, falsificar libros de enfermería, robarse las tomografías, la radiografía, tapar y tapar y operar sobre la justicia".

Tras la sentencia, Mariano celebró romper la sociedad de "encubrimiento" que usualmente existe entre los médicos, algo inédito en la Justicia argentina. "Yo creo que no hay antecedentes de una condena así. Hay tres médicos condenados, tres médicos que no van a poder atender y no van a poder seguirle haciendo ese daño que le hicieron a mi hermano a otras personas. Y uno con prisión efectiva, con condena efectiva. Y también hay un reclamo y un veredicto donde el juez exige el tratamiento que se le debe dar a los familiares cuando están en una atención en una guardia. Exige la responsabilidad, explicar, poder expresarse y atender al paciente y a los familiares", detalló.

Alejandro falleció por mala praxis

Con firmeza, Mariano destacó que a su hermano "se lo abandonó". "No lo atendieron, no lo trataron como diabético, lo dejaron tendido ahí en una guardia. Y bueno, si para algo sirvió el juicio es para demostrar que mi hermano no fue atendido, sufrió prácticas médicas salvajes y murió en la guardia del hospital de San Isidro, que eso era lo más difícil de probar y para lo que sirvió el juicio, porque obviamente desde el municipio Gustavo Posse tiraba que fue un accidente de tránsito, murió en otro hospital, la ambulancia que lo transportó tuvo un accidente, que era un enfermo que traía miles de enfermedades anteriores. Todas unas pavadas que hubo que probar", dijo.

Y añadió: "Hicimos una inspección ocular al hospital y es un caos, no tiene archivos, no tiene historias clínicas, tiene un sistema anacrónico, no tiene ningún tipo de protocolo y eso se extiende hasta el día de hoy. Por eso es muy fuerte lo que pasó, porque acá San Isidro era un feudo con un tipo que estaba hace 44 años en el poder, Gustavo Posse operaba sobre la justicia, sobre la salud, sobre la iglesia y ese manto, ese feudo de impunidad, con esta sentencia se termina, y me parece algo muy positivo eso, que se haya podido lograr una condena. Mi hermano está muerto, pero a mí lo que me tranquiliza es que esto haya impactado en la realidad".

Marcelo Solano, Ana Sánchez y Carla Setti recibieron diversas sentencias y solo uno iría a prisión

Antes de cerrar, el cineasta sostuvo que con esta sentencia espera lograr un cambio concreto, en este hospital y en la medicina argentina en general. "Cuando uno va a una guardia, porque te cuento, las guardias son los lugares más críticos y es los lugares donde mayor abandono hay de los pacientes. Entonces, yo creo que esto sirve para tomar conciencia", cerró.