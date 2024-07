Quién era la influencer asesinada en Córdoba: la hipótesis del femicidio y el último mensaje a su novio

Una joven de 21 años fue encontrada asesinada a bordo de su vehículo en un descampado del barrio Ampliación Kennedy en la ciudad de Córdoba y detuvieron a un compañero de Arquitectura de la víctima, señalado por la investigación como autor principal del crimen. Además de estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Catalina Gutiérrez era influencer y tenía más de 84 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Néstor Daniel Aguilar Soto fue detenido tras algunas pericias que siguieron los celulares de ambos.

A la víctima la Policía de Córdoba la buscaba desde cerca de las 21 del último miércoles, cuando no se presentó en el Patio Olmos, donde se iba a encontrar con amigos de ella que la esperaban. Gracias a trazar su celular, que tenía la ubicación vinculada al de su hermana, la hallaron en la calle Pedro Echagüe 3900. Soto habría intentado prender fuego el auto para esconder los daños que le realizó a la víctima. Aunque finalmente las llamas no prendieron, y según estiman los investigadores, la causa de muerte fue la inhalación de monóxido de carbono.

Aquí hallaron a Catalina Gutiérrez, la influencer de 21 años asesinada por un compañero de facultad en Córdoba.

La autopsia de Gutiérrez todavía no terminó, por lo que todas son especulaciones por el momento. Lo que está descartado es que su muerte haya sido producto de un robo. Es por eso que los investigadores presumen, de acuerdo a la geolocalización, que Catalina se acercó a la casa de Soto y este allí la golpeó y quiso fingir otra situación. Él estudiaba con ella y había estado muchas veces en su casa.

La Fiscalía de Instrucción Capital, Distrito 3, a cargo de José Alberto Mana investiga el hecho bajo la carátula de homicidio simple. En la escena del crimen, desde que hallaron en la madrugada a Catalina, trabajó la División Homicidios de la policía cordobesa, con el fin de recabar nuevas pruebas y rastros.

Catalina Gutiérrez tenía 21 años era influencer, estudiaba arquitectura y fue asesinada por un compañero de facultad en Córdoba.

La rapidez con la que la ubicaron tuvo que ver con la conexión que tenía con el celular de su hermana y también con que a la joven la esperaban sus amigas en el Patio Olmos. A su vez, su mamá le había prestado su auto para que pudiera ir y volver de forma segura.

A su vez, todavía andan detrás de la pista que dejó un vecino, quien aseguró haber escuchado a dos personas discutiendo sobre prender fuego el auto y a un tercero entre ellos, cerca de las 23:30. "Empecé a sentir que dicen, 'Está quemado'. Pero a los dos segundos cayó la Policía y no encontraron a nadie", reveló el vecino.

Néstor Daniel Aguilar Soto es el presunto asesino de Catalina Gutiérrez, la influencer de 21 años que apareció muerta en su auto en Córdoba.

Un padre destruido

El también arquitecto Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, habló el lazo que unía a su hija con su femicida. Al aire de Noticiero Doce, reveló que el femicida estuvo en su hogar. "Ha venido a estar con ella, mi hija lo ha invitado a cenar, a ver partidos, compartieron momentos de la facultad como amigos", explicó

También contó que llegó a su hogar después de las 22 y que ahí su mujer le dijo que la joven no respondía. "Era raro y ahí comenzó el calvario", confesó. "Ella le envió un audio al novio, un chico divino que también estudia arquitectura, y él nos lo pasó a nosotros. Dice: 'Mi amor voy para allá para jugar al bowling al Patio Olmos'", repasó.

Marcelo Gutiérrez y su hija Catalina, la influencer que encontraron asesinada en Córdoba.

A partir de estos testimonios los investigadores completaron la hipótesis y aseguraron que el femicida la golpeó hasta dejarla inconsciente y que después la subió así al Renault Clio, para luego intentar incendiar el vehículo y limpiar las pruebas. "Nunca dijo que iba a pasar a buscarlo, pero suponemos que fue una llamada de: 'Vení, pasá por acá ya que vas' y algo pasó en el medio", precisó el papá.

"El celular estaba tildado en una ubicación rara. Estuvo 30 minutos parado en la diagonal que va para la Parrilla de Mirta (la misma calle de la casa del sospechoso) y la última vez que se activó fue donde la encontraron", detalló. "La Policía actuó bien pero ya había sucedido lo que sucedió", lamentó.

Marcelo dijo que Catalina era "una diosa, una excelente hija, divina, alegre estudiante perfecta, con una felicidad total". "Es una cosa que no podemos entender, tengo un dolor. Se me parte el alma y no lo entiendo", se quebró. "Es un enfermo mental, lo único que pido es justicia y que pague, que se pudra toda su vida en la cárcel porque no se merece vivir en esta sociedad", alegó sobre el asesino de su hija.