Sofía Clerici se definió como "acompañante de viaje", dijo sentirse "cosificada" y reclamó que le devuelvan US$600 mil

A principios de octubre del año pasado y luego de que su nombre recorriera todos los medios de comunicación debido a la lujosa escapada que hizo junto al ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, Sofía Clerici anunciaba -¿a pedido del ex intendente de Lomas de Zamora?- que iba a salir a dar explicaciones de por qué decidió publicar en las redes sociales fotos y videos de su paradisíaco viaje por Marbella a bordo de un lujoso yate de nombre "Bandido" junto al ex de Jésica Cirio. "Pronto voy a salir a hablar, todo a su momento", había escrito la modelo, promesa que jamás cumplió bajo la excusa de que del tema "no podía hablar".

Sofía Clerici - Martín Insaurralde

Además, había prometido que iba a contar de dónde salieron los lujosos "chiches" que exhibió junto a las postales con el ex intendente de Lomas, como un reloj Rolex valuado en 7000 dólares, tres pulseras Cartier y una cartera Louis Vuitton. "Nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente", había dicho la joven empresaria que está inscripta como monotributista en la categoría más baja de la AFIP. Lo cierto es que en las últimas horas se dio a conocer qué declaró Clerici en la causa por posible lavado de activos que también tiene como acusados al propio Insaurralde y a Jésica Cirio.

De acuerdo con la información brindada por el periodista de TN, Rodrigo Alegre , la exuberante modelo presentó un escrito pidiendo ser sobreseída, amparándose en su trabajo de "acompañante de viajes" y asegurando que aquella escapada a Marbella con el ex intendente "no constituye delito alguno". "Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados", explicó la modelo, que siguió dejándose ver junto al ex de Cirio a través de las redes sociales.

Los chiches de Sofía Clerici

Luego de afirmar que se sintió víctima de cosificación a partir del inicio de la causa y con la mediatización que originó este caso, destacó que su trabajo no se relaciona con la prostitución, aunque reconoció recibir pagos y regalos costosos a cambio de su rol de "acompañante". Incluso, hasta citó un marco legal sobre la prostitución, el cual le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para justificar los "chiches" que -admitió- recibe y recibió del ex jefe comunal. Este vacío legal del cual se amparó, argumentó Clerici, se debe a la falta de reconocimiento oficial de su profesión, un tema que la llevó a citar la jurisprudencia de la OIT sobre la prostitución.

De esta manera, la morocha advirtió que sus acciones no deben ser vistas como delictivas, sino como una forma de trabajo que merece un reconocimiento y una regulación adecuada. "Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", explicó, insistió en que sus actividades de "acompañante de viaje no guardan relación con la prostitución", volvió a remarcar en el escrito que comparten "un vacío en el encuadre impositivo" y reclamó que la Justicia le devuelva los US$600.000 que fueron secuestrados de su casa en uno de los allanamientos que le realizaron.

Las fotos que salieron a la luz de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La modelo, a través de su abogado Juan Martín Larralde, manifestó que sus actividades son estrictamente legales y que sus ingresos son producto de su trabajo como modelo y acompañante, argumentando que la publicidad y el reconocimiento de su figura pública justifican los honorarios y regalos que recibe. "Lo que tiene dicho la OIT con relación a las trabajadoras del sexo y actividades relacionadas (aunque las mías no guarden correspondencia con la prostitución) -aclaró- exhortando expresamente a los gobiernos parte a reconocer oficialmente la industria de la prostitución, que a la fecha en nuestro país, continua sin ser debidamente reconocida", señaló.

Dólares y plata en el domicilio de Clerici

Finalmente, en el escrito Clerici señaló que sus "servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimientos, tienen la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo. Pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual". "Fui expuesta a todo tipo de prejuicio y vejamen. Publicaron objetos vinculados a mi intimidad y privacidad. La finalidad era otra muy puntual y concreta: demonizar y cosificar mi figura de mujer. El resultado del allanamiento en mi domicilio no revela per sé ninguna actividad delictiva", concluyó.