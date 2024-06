Adorni sobre los 6 meses de gobierno de Javier Milei: "Argentina estaba colapsada e infectada de populismo"

Este 10 de junio se cumplen seis meses desde que Javier Milei está gobernando Argentina con el espacio de La Libertad Avanza. Solo tomaron seis meses para encontrar entre sus filas, escándalos de corrupción y Manuel Adorni tuvo que poner la cara una vez más en su habitual conferencia de prensa.

Sobre la ministra de Capital Humano que tiene denuncias de corrupción, y consultados por las mismas, Adorni no dudó en defenderla: "(Sandra) Pettovello es lo más grande que hay: es buena, es decente y lo está dando todo"; el periodista repreguntó si hay pruebas de esa inocencia: "Prueba suficiente es todo lo que está haciendo y todo lo que efectivamente muestra", dijo el vocero sin dar muchas más explicaciones.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

Con las claras intenciones de proteger además la gestión que se viene llevando adelante, Adorni no dudó en ningún momento de vanagloriarse por haber reducido el Estado y tampoco dudó en referirse con improperios a quienes no están del mismo lado político que los libertarios: "Argentina estaba colapsada e infectada de populismo de unas formas que no son las de un país normal y que de hecho son las que en algún punto trajeron al hoy Presidente a ganar las elecciones".

Muy excitado con su discurso también dijo orgullosamente que "se pasó la motosierra por cada rincón del Estado" y que con esta medida se redujo la inflación al 5 por ciento mensual frente al 25 por ciento registrado en diciembre.

Adorni reflotó las palabras de Javier Milei en campaña donde decía que aplicaría un "programa ortodoxo de estabilización económica"; con esto, según el vocero: "Veníamos atravesando un esquema hiperinflacionario, con casi 12 mil millones de dólares de reservas negativas y un déficit fiscal absolutamente descontrolado" y festejó: "Logramos, por primera vez en 16 años, volver a tener superávits gemelos".

Adorni se mostró preocupado por la "burocracia" que existe para aprobar leyes, en este caso la Ley de Bases que se presentó a finales de diciembre y que, según La Libertad Avanza, sería aprobada esta semana cuando se empiece a tratar el 12 de junio .

Así se aprobaba la Ley de Bases en Diputados

El vocero expresó que si bien "no han aprobado ninguna ley y aun así los resultados han sido excelentes y absolutamente extraordinarios" y se quejó: "La burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, donde una parte de la política no permite, por intereses propios, que el Gobierno avance en lo que y por lo que la gente lo votó meses atrás".

💣Bombita. Entre tanto dimes y diretes, el vocero comunicó algo de suma relevancia: Argentina no adherirá al acuerdo de pandemias propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS): "En Argentina las decisiones las toman los argentinos", se excusó.

Luis Caputo, ministro de Economía

Manuel Adorni resaltó varios puntos de la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, sin embargo parecen no haber visto la desocupación en las calles, el hambre en los comedores comunitarios ni las más de 40 mil familias que quedaron en la calle con el fin obsesivo de bajar el déficit fiscal.

Además explicó: "El camino es el que estamos transitando fue un gran éxito para la situación que nos encontramos desde diciembre, y es el camino que pensamos seguir recorriendo en virtud de que no sólo efectivamente hay algunos datos que se empieza a visualizar, sino que además es lo que votó la gente y es lo que prometimos en campaña, ni más ni menos".

Punto por punto, las claves que resaltó Adorni sobre el gobierno de Milei