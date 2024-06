Santiago Cúneo acusó a Javier Milei de integrar una red de pedofilia

Una semana oscura se vaticina en Argentina con una denuncia al Jefe de Estado, Javier Milei. El periodista Santiago Cúneo dijo que el libertario integra una red de pedofilia junto al Ernesto Tenembaum y Héctor "el Bambino" Veira.

Cúneo tiene un programa por streaming en el canal 22 y, en cada episodio expone los peores secretos -y los mejores guardados- del presidente Milei. Lo que llama poderosamente la atención es que el líder de Las Fuerzas del Cielo nunca salió a replicarlo.

Javier Milei

Cúneo alega que Milei nunca le contesta porque el periodista tiene informaciones de alto calibre que podrían perjudicarle. ¿Es su pertenencia a una red de pedofilia lo que tanto quiere esconder el Presidente?

Hasta el momento, la respuesta a esa pregunta es un real incógnita. Sin embargo, Cúneo parece estar muy seguro de lo que dice, es que conoció a Milei en los inicios de su carrera como comentador y panelista, funciones que cumplía en el programa 1+1= 4, que conduce Santiago Cúneo hace casi una década.

Después de ese programa de televisión, el periodista y el ahora presidente compartieron charlas, cenas y hasta momentos de intimidad donde Milei habría confesado sus peores secretos y sentires. Es por eso que Cúneo sabe mucho y de a poco, con la coyuntura de la crisis económica y social, el plan del periodista es derrocarlo a base de carpetazos.

En su último programa, Cúneo expresó mientras tomaba mate y comía galletitas: "El loco psiquiátrico no gobierna un solo día, loco psiquiátrico no trabajó ni un solo día", empezó y siguió: "El loco psiquiátrico se dedica en su mesianismo delirante en una secta de pedófilos que integra y que se linkea con Tenembaum y el Bambino. No es casualidad que pertenezcan a una secta de pedófilos", dijo dejando un halo de tensa calma a su alrededor.

Ernesto Tenembaum

💣Bombita. Tenembaum había cuestionado: "¿Qué tiene de malo la pornografía infantil? (...) Pregunto porque la pornografía es una fantasía... quizás espantosa pero el tipo no comete ningún delito, no le hace mal a nadie (...) Repito que me parece una fantasía espantosa pero no veo el delito. El que lo comente es el que saca la foto... pero bueno".

Cúneo siguió: "Esto demuestra el nivel de gravedad en el que estamos. Cruzó la primera línea, la más delgada y el lunes nos vemos en los tribunales". Esto lo dijo después de haber escuchado al Presidente decir que "ama ser el topo que destruye el Estado desde adentro".

Santiago Cúneo

Además, Cúneo expresó: "En este contexto y acercándonos al abismo de un precipicio que va ser durísimo de remontar y de cuyos golpes ustedes no se van a levantar porque ya les dieron demasiado tiempo y en ese tiempo, el daño para algunos va a ser irreversibles".

Muy fiel a su estilo irreverente, el periodista argumentó: "Mentir es pecado, muchos de ustedes no sobreviven a lo que viene y muchos de ustedes se lo merecen por haberlo votado, por no tener Patria y otros tantos hay que rescatarlos del espiral descendiente del hundimiento porque no se lo merecen y son víctimas".

Santiago Cúneo no amenazó al Presidente, le informó que el lunes 10 de junio, llevaría la denuncia de pedofilia a Tribunales y medios de prueba que serían estudiados para saber si Milei integra o no esa red de abuso a menores.

Fragmento de la causa iniciada por Santiago Cúneo

La demanda cayó en manos del juzgado de Daniel Rafecas y la llevará adelante el abogado Adrián Albor; allí se especifica: "En oportunidad de ratificar la presente me referiré a ciertas conductas del imputado que no pueden ser menos que calificadas de una verdadera enfermedad mental relacionada con el placer de ver sufrir a otros".

La denuncia por que está caratulada como "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", también expone: "Me refiero a que tengo manera de demostrar que se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia sexual , lo cual se proyecta al resto de sus interacciones sociales, y ahora vemos que también al ejercicio de la función pública".

Antecedentes de pedofilia

Si bien todavía no hay nada probado, Javier Milei expresó con mucha soltura que: "El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

Además, el Presidente está intentado convertirse al judaísmo de la mano de sectas jasídicas ortodoxas, las mismas que estuvieron involucradas en un escándalo sin igual cuando se encontró un túnel cavado bajo una histórica sinagoga, que además funciona como sede mundial de la Jabad-Lubavitch.

Javier Milei en el Muro de los Lamentos

Fue en el número 770 de la avenida Eastern Parkway, donde vivía Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento judía de esa rama y tumba a la que visitó Milei en su primer viaje al exterior con la investidura presidencial.

En Nueva York hubo desapariciones forzadas de niños y muchos vinculan esta situación con los túneles cavados en aquella sinagoga. Sin embargo, cuando la policía entró en ese túnel no encontró ningún niño pero algunas pruebas, un cochecito de bebé abandonado pero también llamó la atención lo que empezó a circular: "Se encontró un colchón infantil ensangrentado, que posiblemente estaba siendo utilizado para rituales satánicos de niños".

Cabe aclarar que los miembros de la sinagoga que fueron detenidos, tienen varias causas como "intento de acto criminal, intento de peligro imprudente, intento de delito de odio, obstrucción a la administración gubernamental, acto criminal y peligro imprudente" pero ninguno tiene causas por pedofilia, o al menos no se han publicado en los medios de comunicación.

La relación entre Javier Milei y supuestos casos de asociación con grupos pedófilos que denunció Santiago Cúneo todavía no se probaron y será un largo camino hasta encontrar la verdad del asunto.