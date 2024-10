Biró confesó lo persiguieron a él y a sus hijas, pero firme redobló: "No me van a doblar"

Desde que el gobierno de Javier Milei invadió las arcas políticas del Gobierno Nacional, se inició una persecución política y sindical que recuerda a las épocas más infames del país. La huelga parece ser un pecado que se castiga con las más brutales declaraciones en cadena nacional.

Lo propio hizo Manuel Adorni, vocero presidencial de Milei en su tradicional conferencia de prensa cuando faltan pocas horas para que se paralicen los trenes, camiones y aviones por una medida sindical lanzada desde la Mesa de Transporte que frenará las actividades por 24 horas para manifestarse en contra de la desfinanciación y los ajustes que se llevan adelante de manera despiadada.

Trabajadoras de Aerolíneas Argentinas se manifiestan en las afueras del Congreso

"Los gremios que pagan son el de aeronavegantes, el gremio de pilotos de Pablo Biró que se resisten a perder sus privilegios, pasajes gratuitos en clase ejecutiva para su familia, más todo lo que ya venimos comentando que ocurre con ese gremio", dijo el vocero y agregó: "El gremio de (Pablo) Moyano, que básicamente lo hace en defensa de Biró, no hay otra razón. En definitiva, son los mismos, los grandes defensores de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de argentinos".

Ante semejantes declaraciones fue el mismísimo Biró quien dio su punto de vista y terminó confesando que la persecución por redes sociales y medios de comunicación se materializó en su vida y en la de su familia.

En una entrevista para El Destape, el Secretario General de APLA, expresó: "Han lanzado una persecución", dijo y denunció una gravísima situación: "En mi caso me han seguido un vehículo sin patentes a mí, a mi familia".

En ese mismo sentido, también contó: " Les han ido a sacar fotos a mi mujer, a mis hijas; lo tuve que denunciar, presentar un corpus preventivo por temor a mi seguridad familiar y personal".

Pablo Biró

Aunque lo que acababa de denunciar el representante de los trabajadores y trabajadoras aeroportuarias había sido gravísimo, no se achicó en cuanto a reivindicar la lucha. Biró lanzó un incendiario mensaje que hará tronar de bronca a Las Fuerzas del Cielo: " Esta gente no tiene ningún límite , pero eso está claro que es condicionar al dirigente para ir por los derechos de su representado; siempre fue así, siempre va a ser así", dijo.

Además, concertó: "Encontraron una pared, a mí no me van a doblar ", reafirmó Biró y siguió: "Ya lo dije varias veces, aunque me pudieran meter en cana, yo soy un representante de mis compañeros, que es el honor más grande que me dieron en mi vida, de elegirme para defender la línea aérea bandera, para defender los derechos, los salarios, el bienestar de la familia".

Aerolíneas Argentinas

Reivindicando su lucha sindical y sin abandonarla -incluso con amenazas de por medio- Pablo Biró manifestó: "El derecho de huelga por más aberrante que le parezca al Gobierno, está consagrado en la Constitución Nacional y es el único medio lícito que tenemos los trabajadores para defender nuestros intereses económicos, sociales y profesionales".