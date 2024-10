Fernández Sagasti contra Quintela: "La judicialización de la política ahora viene de los propios"

Luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apelara a la Justicia Federal porteña para lograr competir contra la lista que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Partido Justicialista (PJ), y que la jueza María Servini se involucrara en los protocolos de la organización, la senadora mendocina de Unión por la Patria (UxP) Anabel Fernández Sagasti castigó al mandatario provincial y cuestionó que haya judicializado la disputa interna

"Quintela decidió judicializar todo este proceso. Lamentablemente la judicialización de la política ahora viene de los propios compañeros del PJ. Así que esta discusión democrática dentro del partido, lamentablemente va a quedar en manos de la Justicia a partir de las horas de la tarde", reconoció la senadora ante la 750.

Ricardo Quintela y Axel Kicillof.

Sagasti recordó que todo comenzó con las negociaciones entre Cristina y el gobernador. "Todos sabemos que Cristina llamó a Quintela para hacer una lista de unidad y que él no le devolvió el llamado, hasta que llegamos a la presentación de listas del 19 de octubre. Lo que sucedió es que la presentación de la lista de Quintela fue muy defectuosa, muy floja de papeles . No tenían candidatos, no tenían los avales suficientes", cuestionó.

"La realidad es que no querían competir. Y yo los entiendo. Es como si fueras a un partido y te olvidás la camiseta, la pelota, el arquero. Y, la verdad es que si yo compitiera contra (Lionel) Messi, yo también me olvidaría algunas cosas para no competir", ironizó la senadora. "Es una verdadera pena. Porque a partir de la decisión, vimos un montón de situaciones que dicen que ahora más que nunca Cristina tiene que ser la presidenta del partido", agregó.

Ricardo Quintela y su tuit donde reconoció su intención de judicializar la interna peronista.

Ese "montón de situaciones" que denunció Sagasti se refiere a la visita que realizó ayer a la Casa Rosada el apoderado de la listas de Quintela, Jorge Yoma. "Ayer lo vimos en LN+ criticando al peronismo y a Cristina. Entonces, está más obvio que nunca lo que querían hacer con el PJ: ponerlo a negociación del malestar financiero que tiene la provincia de La Rioja y no a merced de construir una oposición seria y una opción de gobierno", denunció. A su vez, manifestó su preocupación respecto a que "para cuando Javier Milei termine su mandato" casi no va "a quedar país".

"Al judicializarse, habrá que esperar la decisión de la Justicia. Es lamentable que algunos compañeros asistan a la Justicia con el proceso de judicialización, persecución y todo lo que pasa con el peronismo en Argentina", protestó la senadora. "La jueza tiene 24 horas para decidir. El plazo es corto. Tiene que confirmar o no lo de la Junta Electoral. En el caso de que no lo haga, se proclamará la lista de Cristina presidenta . O puede oficializarla y competiremos el 17 de noviembre", cerró.

Ricardo Quintela y su tuit donde rechazó el respaldo de Javier Milei a su intención de participar en la interna peronista.

Por su parte, Quintela utilizó su cuenta de X para referirse a la judicialización: "Vamos a agotar todas las instancias porque queremos ejercer nuestro derecho de participar en las elecciones del PJ. Desde 'Federales' creemos que este es un paso fundamental para construir un perfil federal que represente a todas y todos", sentenció.

También se expresó en relación al apoyo tácito que le dio en redes el presidente Milei, quien retuiteó un reclamo del periodista Eduardo Feinmann respecto a la noticia de que no habían aprobado la lista de Quintela. "Presidente Milei, sé que es difícil pedirle que deje de jugar con las redes, pero lo que sí le voy a pedir es que no se meta en las internas ajenas, mucho menos en las del peronismo. Del peronismo nos ocupamos las y los peronistas. Usted ocúpese de gobernar que bastante mal lo está haciendo", lanzó el riojano.