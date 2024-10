Bullrich tuvo su peor noche: la tildaron de "asesina de bebés" y será denunciada ante la justicia

Patricia Bullrich se incomoda hasta más no poder en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde tuvo que defender el presupuesto designado para el Ministerio de Seguridad que lleva su marca personal desde diciembre de 2023 cuando Javier Milei asumió como presidente.

En ese contexto, la Ministra fue duramente cuestionada por su política en seguridad, sobre todo por el accionar policial que terminó gaseando a dos niños durante una manifestación en contra de la ley de movilidad jubilatoria que terminó vetada en el nombre del equilibrio fiscal que no deja de obsesionar al gobierno de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich en la comisión de Presupuesto y Hacienda

Sin embargo, todo escaló cuando la ministra confundió a Martín Soria por Juan Martín Mena que fue el secretario de Justicia de la Nación en el gobeirno de Alberto Fernández. Ante la torpe confusión y las risas irónicas de sus opositores aunados en diputados de Unión por la Patria y los de la izquierda, Bullrich empezó a levantar temperatura: "¿Quién era ministro de su gobierno? Bueno, Mena, perdón".

Ante semejantes desplantes y tropiezos, Leopoldo Moreau le gritó "¡mercenaria!". Y fue allí donde estalló todo en mil pedazos; enojadísima, levantando la voz, el dedo y hasta su cuerpo de la silla, Bullrich gritó indignada: "Pará nene, pará, pará Moreau, pará flaco. Conmigo no te la creas, pará un poquito. ¿Quién habla? Callate vos, caradura. ¿ Querés que te cuente la plata de [Alfredo] Yabrán que cobraste vos acá ? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moreau? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura. Cuidado, eh. Cuidadito", despotricó en tono amenazante.

José Luis Espert, el funcionario más libertario del momento, intentó calmarla a base de tibias palabras en el oído que Bullrich no parecía escuchar. Estaba enceguecida y todo terminó de colmar la paciencia cuando se escuchó: ¡Asesina de bebés!", las tres palabras que ofuscaron a la Ministra que fueron una chicana por las palabras del propio presidente Milei que la acusó de arrojar bombas en jardines de infantes durante la lucha armada en los años '70 con el grupo peronista Montoneros al que patricia sopor pertenecer.

La discusión terminó ahí pero las consecuencias siguieron horas después porque fue el mismísimo Moreau quien, en su cuenta personal de X, adelantó que le iniciará acciones legales: "Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter", dijo el diputado de Unión por la Patria y arremetió: "En primer lugar me amenazó. Me dijo 'tené cuidadito'. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal . Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave", explicó.

Moreau tuvo que dar explicaciones ante semejantes acusaciones: "En aquella época, así como ella ahora es fanática de (Javier) Milei, ella era fanática de (Domingo) Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM-Banco Nación".

Sobre ese momento histórico, recordó: "Logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de ese dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares".

Sin achicarse, Leopoldo Moreau expresó hablándole directamente a la ministra de Seguridad de Javier Milei: "Yo no le tengo miedo a nada. He atravesado etapas de dictaduras militares. No le voy a tener miedo a estos mamarrachos. Pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que es cultora de la violencia y que encima ahora Milei le ha dado el monopolio de la violencia estatal. Así que Patricia Bullrich: van dos denuncias".