Se armaron los equipos en La Voz Argentina: ¿cuántos participantes tiene cada coach en el reality?

Después de un mes repleto de giros de silla, peleas entre jurados y momentos emocionantes, La Voz Argentina dejó atrás las audiciones a ciegas y entrará oficialmente en su etapa más frenética: ¡las batallas! Con los equipos ya completos, el reality musical más visto del país se prepara para una nueva ronda donde los nervios y las gargantas al límite serán protagonistas. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) ya tienen bajo su ala a 32 talentos cada uno, formando un total de 128 participantes que lograron conquistar a los coaches en las primeras galas. Pero ahora se viene lo difícil: la competencia cara a cara.

La Voz Argentina es el programa que más mide

Como ya es costumbre en el formato internacional, cada coach deberá emparejar a dos (o a veces tres) integrantes de su equipo para que interpreten la misma canción sobre el escenario. Solo uno de ellos avanzará. El otro, por más que haya brillado, se despedirá del certamen. Y así, poco a poco, cada equipo tendrá que reducirse a la mitad. Aunque el show mantiene la esencia que lo hizo exitoso, esta edición llegó con una decisión que generó revuelo entre los seguidores: a diferencia de la anterior edición, la producción de Telefe decidió dejar de aclarar al final de cada programa cuántas voces llevaban recolectadas cada uno de los coach.

Esa simple opción era de gran ayuda para quienes seguían el programa, ya que en la actualidad las redes sociales están repletas de teorías, reclamos y cuentas a mano para intentar descubrir quién lidera en número. "¿Cuántos tiene Lali? ¿Miranda llegó a 32 o no?", preguntan sin parar los fanáticos en X, Instagram y hasta en TikTok. Pero desde Telefe mantienen el misterio: la info no se da y el juego sigue dándose vueltas como si le faltasen participantes. Con Nico Occhiato como conductor, La Voz Argentina no solo conserva su frescura sino que se encamina a una temporada récord. Ya se confirmó que las batallas comienzan este lunes, y las expectativas son altísimas.

La producción, además, promete sorpresas: invitados especiales, dinámicas renovadas y quizás alguna resolución al escándalo que rodea a La Joaqui, quien desde que arrancó el reality de canto se convirtió en una participante más del ciclo. Sin ir más lejos, los memes y los idas y vueltas con Luck Ra fueron un condimento que gustó, y mucho, a los fanáticos. Por este motivo, no se descarta que la cantante sea una invitada especial en el equipo del cordobés en la siguiente instancia o en algún otro rol especial. Lo cierto es que la elección de los 128 participantes no fue fácil. Se buscó originalidad, carisma y proyección artística.

Terminan las audiciones a ciegas

Algunos provocaron discusiones intensas entre los jurados -como suele pasar cuando más de uno gira la silla al mismo tiempo-, pero el objetivo fue armar equipos versátiles, potentes y competitivos. Ahora, con los juegos ya lanzados, los coaches tendrán que tomar decisiones difíciles. Después de las batallas vendrán los knockouts, donde la tensión aumentará todavía más. Luego llegarán los playoffs, y finalmente los shows en vivo, donde será el público el que tenga la última palabra. Pero para eso falta.