Wanda Nara volvió a disparar contra Icardi por los hijos, el dinero y... los botines: "Qué letritas ni letritas"

Una nueva jornada twitera comenzó para Wanda Nara este viernes mientras pasa unos días de vacaciones en el sur del país con sus hijos. Entre sky, asado y nieve, la mediática atendió a su ex pareja, Mauro Icardi a través de su cuenta.

Todo comenzó cuando el futbolista compartió en historias de Instagram sus nuevos botines para entrenar con el Galasatay: de color rojo y celeste están adornados con letras negras. En uno de ellos se encuentra el nombre de su hija mayor junto al día de su cumpleaños y debajo a las iniciales de Valentino, Benedicto y Constantino, los tres hijos varones de la Bad Bitch y Maxi López.

Mauro Icardi publicó los detalles de sus nuevos botines

Pero lo que estalló la guerra fue que del otro lado junto al nombre de su hija menor, Isabella, también se encuentran las iniciales "R.M.A", es decir, Rufina, Magnolia y Amancio, los tres hijos de la China Suárez, su actual pareja. La otra cara del calzado tiene el apodo de su novia junto a la número 9, el día del cumpleaños de la actriz de Casi Ángeles, y la bandera de Argentina.

El detalle de los botines puso los pelos de punta a Wanda Nara quien inmediatamente se pronunció en X: "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un 'millonario' puede hacer, qué letritas ni letritas ", escribió sin filtros.

Wanda Nara apuntó contra Icardi por los detalles de sus botines

Si bien en las últimas semanas, luego del episodio en el Chateau, la conductora había intentado apaciguar las aguas y se mostraba conciliadora respecto a la buena onda se terminó: "Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple ", lanzó, visiblemente molesta, en referencia a que el futbolista dejó de pagar las obras sociales y no cumple con la cuota alimentaria. Y cerró con un mensaje directo para su ex pareja: "Ya pasaron 10 meses. ¿Por qué usás la plata para retrasar los pagos de las que llevás en los botines? Ridículo".

Una usuaria no dudó en comentar el posteo y le sugirió denunciar a Icardi ante la FIFA para que el dinero sea descontado directamente de su sueldo en el club. Pero ella rechazó esa opción: "Pasa que si hago eso no lo compra ningún club más, yo tengo códigos", respondió, marcando distancia.

Wanda Nara en X

Por otro lado, también le comentaron que su ex publicó la foto de los botines por "despechado", y Wanda dio la razón: "Y obvio si van todas directas para mí. No hay que ser muy vivo. La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas. Por suerte la justicia todas juntas me la va a devolver", respondió la empresaria.

Luego, Wanda Nara retweteó un par de comentarios: "Que insulto poner a tus propios hijos a la misma altura de los hijos de tu amante. Qué vergüenza das como padre Icardi", fue el más llamativo.