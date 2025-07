Laurita Fernández se cansó de su ex y puso las cartas sobre la mesa: "Hoy no es el momento"

La historia de amor entre Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca parecía ser una de esas que terminan con final feliz. Sin embargo, tras casi tres años de relación, la pareja decidió separarse, y la razón detrás de la ruptura no tardó en ver la luz: los planes de formar una familia no estaban alineados.

En una reciente entrevista con Puro Show, la conductora decidió hablar abiertamente sobre el tema: "Teníamos como planes, o plazos de planes, distintos para los proyectos", reconoció, haciendo referencia al conflicto que surgió en torno a ejercer o no la maternidad.

Claudio "Peluca" Brusca y Laurita Fernández

Laurita fue clara al explicar su postura: "Ser madre me encantaría. Y no creo que algún día juegue en contra en la profesión". Pero también dejó en claro que sus prioridades no están ahí, al menos por ahora: "Hay una realidad y es que siempre me imaginaba siendo madre más grande, con disponibilidad del cuerpo, pero cumplir varios sueños profesionales antes", reflexionó.

La conductora explicó que su decisión no tiene que ver con una cuestión física, sino emocional y práctica: "Yo tuve a mi mamá muy presente y me gustaría el día de mañana dedicar ese mismo tiempo y toda esa dedicación que mi mamá tuvo conmigo ". En la misma línea agregó: "No me imagino teniendo el mismo ritmo de vida que tengo ahora. Me gustaría dedicarme, estar y disfrutarlo. Entonces, hoy siento que no es el momento".

Laurita Fernández

"Peluca" también se había sincerado días antes sobre el final de su relación con Laurita. En el programa Ya fue todo, conducido por Alejandro Castelo en el canal de YouTube Jotax, el productor habló con franqueza sobre cómo lo afectó la ruptura y los rumores que surgieron después.

"Seguimos trabajando juntos. La relación es la misma, salvo que ahora tengo que obviar la palabra 'amor'", expresó Peluca, haciendo referencia a la convivencia profesional que ambos mantienen en Bienvenidos a Ganar. A pesar del quiebre sentimental, Brusca aseguró que el respeto y el cariño entre ellos siguen intactos: "Mi relación con Laura es espectacular, le tengo un amor impresionante. Es la persona con la cual yo formé lo más importante de mi vida ".

Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca

El productor también habló sobre el proyecto de familia que compartían y cómo finalmente terminó siendo un punto de quiebre: "Fuimos encontrando una manera de armar nuestra familia, con Miel y Moka", dijo en referencia a las perritas que adoptaron juntos. Sin embargo, admitió que sus deseos iban más allá: "Pero obviamente que tenía ganas de seguir agrandándola. Uno tenía más ganas que el otro o no había ganas... ", dijo filoso.

Fuera de Peluca se mostró molesto por las versiones falsas que circularon tras la separación. "No me enoja que hablen de mi relación, me enoja que inventen y que el público, incluida mi familia, se crea la mentira", dijo afectado y no dudó en señalar a quienes considera responsables de difundir información falsa. Apuntó directamente contra Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien insinuó que Laurita le habría sido infiel con uno de los azafatos del programa. También acusó a Evelyn Von Brocke por hablar de una supuesta disputa por la tenencia de Miel. Pero según Brusca, todo esto fue inventado.