Denuncias por abuso sexual y viajes de placer con "amigos" en helicópteros: la verdad detrás de la salida de Mengo

El desplazamiento del brigadier Fernando Luis Mengo como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) desató un escándalo dentro de la fuerza y del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Las acusaciones en su contra incluyen el uso indebido de aeronaves oficiales para actividades personales y presuntos casos de acoso y abuso sexual, que habrían sido encubiertos sistemáticamente durante este tiempo. Fuentes oficiales señalan que estas denuncias no avanzaban debido a que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), Marco Alberto Constenla, amigo de Mengo, las archivaba deliberadamente.

De acuerdo con las acusaciones, Mengo habría utilizado helicópteros y aviones de la FAA para viajes de placer, como reuniones en Entre Ríos junto a Constenla y otros asociados, además de trasladar amigos y familiares para actividades turísticas. Este comportamiento, documentado en videos de seguridad, fue una de las razones principales de su destitución. Por otro lado, las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder en su contra no prosperaban debido al respaldo bochornoso de Constenla y su equipo para con él. Según trascendió, existirían intereses personales y acuerdos comerciales entre ambas partes.

Petri aseguró que se está trabajando para garantizar que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias.

Una de las mujeres afectadas decidió recurrir directamente a funcionarios de la administración de Javier Milei, quienes informaron al ministro de Defensa. Esto desencadenó la renuncia/desplazamiento de Mengo. Petri afirmó que la decisión se basó en la política de "tolerancia cero" frente a las irregularidades y abusos de poder. Según el ministro, 32 vuelos realizados bajo estas irregularidades respaldaron la medida. "Hay tolerancia cero para los abusos de poder, las irregularidades, para la utilización de bienes públicos para cuestiones privadas. A partir de la confirmación de estos 32 vuelos irregularidades decidí relevar al brigadier Mengo", explicó.

En diálogo con LN+, el funcionario destacó la importancia de la austeridad, la ejemplaridad y la ausencia de encubrimientos en su gestión. Subrayó que no se permitirá el uso de bienes públicos para fines privados y que la decisión contó con el aval del presidente. "Aquí no se usan aviones para trasladar diarios o llevar amigos... La única posición posible era pedir el inmediato relevo. Por supuesto que lo consulté previamente al presidente y éste inmediatamente respondió, estas cosas no son tolerables para nuestro Gobierno. El jefe del Estado Mayor Conjunto, (Xavier Julián) Isaac desconocía estos hechos porque no estaban en los manifiestos", dijo el ministro.

También aseguró que se está trabajando para garantizar que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias y defendió la alineación mayoritaria de las Fuerzas Armadas con esta decisión y criticó los comportamientos que dañan la reputación institucional. En sus declaraciones, Petri también hizo alusión al estilo de gobierno de Milei, destacando su transparencia y firmeza en la toma de decisiones. Aclaró que la vicepresidenta no interviene en cuestiones de Defensa ni en otras decisiones gubernamentales, una postura que el presidente también habría ratificado públicamente advirtiendo que Victoria Villarruel estaba "del lado de la casta".

La destitución de Mengo refleja un intento por reforzar la disciplina y transparencia dentro de las Fuerzas Armadas, en un contexto político marcado por la necesidad de consolidar la credibilidad institucional. Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la acusación hecha por una mujer contra Mengo "no sería la única, pero además hasta acá ninguna demanda avanzaba porque las cajoneaban".

Constenla junto con su antecesor en la DNIEM Francisco Javier Moliterno y otros "amigos" del ahora ex jefe de la Fuerza Aérea viajaban juntos en helicópteros oficiales. "Toda denuncia de este tipo queda a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y es esta área la que avanza con la investigación. Pero en estos casos el director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla, habría ordenado cajonear estas causas debido a la amistad que mantiene con Mengo", precisaron.