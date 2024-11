"Proyecto Aerolíneas", el documental que Javier Milei no quiere que veas: de qué se trata

Desde que Javier Milei tomó el mando presidencial, su objetivo fue claro: privatizar cada ámbito del país, desde la educación pasando por la salud hasta la aerolínea bandera. Su plan comenzó con recortes de personal y de presupuesto y escaló al siguiente nivel dejando en claro que desea eliminar Aerolíneas Argentinas. En este contexto, en las últimas horas se dio de baja el proyecto fílmico que buscaba documentar la historia de la empresa.

La idea del documental Proyecto Aerolíneas fue aprobada por el INCAA. Los directores Hugo Meyer y Marcelo Goyeneche quisieron contar la historia de la línea aérea con material inédito registrado durante décadas de lucha por los propios trabajadores aeronáuticos. Sin embargo, esto fue cancelado por el actual presidente del Instituto, Carlos Pirovano, quien sigue órdenes del líder de las Fuerzas del Cielo.

Boicotean Proyecto Aerolíneas, el documental que contaba la historia de la aerolínea bandera del país

El proyecto se dio de baja a pesar de que contaba con una declaración de interés público por parte del comité de selección de proyectos documentales y tenía firmadas las actas para su realización por el anterior presidente de la entidad, el productor Nicolás Batlle. La excusa fue que no se cumplieron con los plazos pactados para el comienzo del rodaje, aunque Pirovano envió la notificación incumpliendo el método por el cual se informa que una producción está en falta.

Desde Documentalistas Argentinos (DOCA) lanzaron un fuerte mensaje contra quien les impide mostrar su realidad: "El economista Pirovano quien no sólo se jacta de su desconocimiento sobre la industria audiovisual, sino que además sostiene que la sub ejecución presupuestaria es en realidad un 'ahorro'", se puede leer en el documento firmado por Teresa Saporiti Presidenta de DOCA y Marcelo Goyeneche, Vicepresidente DOCA.

Carlos Pirovano sigue los deseos de Javier Milei

Así como la educación, la salud y la aerolínea bandera del país sufren un golpe por la motosierra de Milei, la producción argentina no se queda atrás; no sólo no hay novelas argentinas en las pantallas chicas, sino que tampoco las hay en el cine: "El cine argentino que está atravesando su peor momento desde la vuelta de la democracia, con su producción paralizada, el cierre de las pequeñas e independientes productoras, con un claro desfinanciamiento a la diversidad y pluralidad de miradas, acompañado por una constante campaña de ataque desde los medios que sostiene que a nuestro cine 'no lo ve nadie'", cuando el mayor problema es el incumplimiento de la ley de cine y la cuota de pantalla que garantiza el acceso de nuestro cine a más salas", reflexionaron los realizadores audiovisuales .

Marcelo Goyeneche y Teresa Saporiti también explicaron de qué se trata la realización audiovisual que el gobierno de La Libertad Avanza quiere censurar: "La producción de un film que aborda la historia de Aerolíneas Argentinas, reflexiona sobre nuestro pasado reciente, analiza el rol estratégico de una línea aérea de bandera en un país soberano, además de la lucha de las y los trabajadores en cada uno de los procesos privatizadores, es a las claras un documento que no quieren que la gente vea", concluyó el comunicado, en el que se dejó en evidencia que La Libertad Avanza esconde más de lo que muestra.