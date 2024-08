El Senado de Villarruel se subió el sueldo a $9 millones y Milei salió a despegarse: "Es una traición al pueblo"

Durante las últimas horas del lunes, el Senado acordó un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos. De esta manera, mientras que los salarios de docentes y no docentes universitarios cayeron hasta un 50% en los últimos 8 meses e incluso, un docente con cargo de ayudante de primera con dedicación exclusiva, con su carrera terminada y realizando su doctorado, cobra $550.000 por mes, los senadores pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales habiendo sesionado solamente seis veces en lo que va de este 2024.

Victoria Villarruel

Según trascendió, la vicepresidenta Victoria Villarruel no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se "desengancharan del aumento". O al menos, eso señalaron desde su entorno. El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto. "Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.

A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso. "Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos", manifestaron. Al mismo tiempo, las fuentes cercanas a la vicepresidenta negacioncita insistieron: "Es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no".

Buscando despegarse de la casta que juró combatir, el presidente Javier Milei publicó un extenso descargo repudiando el masivo aumento que se dieron los Senadores. "Es una traición al pueblo argentino", describió y agregó, enumerando sus "decisiones" en su afán de no quedar pegado: "Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos".

Javier Milei

A través de su cuenta personal de X, el mandatario expresó su "máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores". Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 millones. ¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses", escribió el jefe de Estado.

Y sentenció: "Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos. No sé quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto".