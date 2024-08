Se regala el oro argentino: Sergio Palazzo denunció maniobras de "secretismo" en el BCRA

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria clamó fuertemente tras el rechazo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante tres pedidos de acceso a la información pública.

El pedido de información pública se dio en el contexto de la viralización de un video en el que se veía a un camión del Banco Central trasladando 1.500 lingotes de oro a Ezeiza, de un valor aproximado de 250 millones de dólares para ser entregados a Inglaterra. Este envío es el tercero en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Sergio Palazzo

La respuesta que publicó Palazzo en sus redes sociales exponía la contundente negativa del BCRA para tener acceso a la información sobre qué había pasado con el oro argentino. Entre las razones, expusieron: "Cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica (...) podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero" y agregaron que la información podría poner en peligro "el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario", que dicta el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275.

💣Bombita. El ministro de Economía Luis Caputo había festejado meses atrás la decisión de la venta del oro argentino: "Es una movida muy positiva porque le permite al país obtener retornos por esa colocación que no se podrían hacer de otra manera".

Palazzo, sin embargo, considera que "la contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son nulas ya que no fundamentan los motivos por los que denegaron la información".

Además, advirtió que: "Muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc".

Luis Caputo

Pero también reconoció que lo más extraño es que la operación de la venta de oro ya se había hecho pública en palabras del propio Caputo. En ese sentido, Sergio Palazzo reflexionó: "Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno", espetó.