En contra de los aumentos de los trenes del AMBA, pasajeros arriesgan sus vidas para esquivar el molinete

A partir del día lunes comenzó a regir el aumento del 40% en los boletos de trenes del AMBA y los trabajadores que utilizan a diario aquel medio de trasporte, no se tomaron para bien este cambio. Es por esta razón que decidieron manifestarse en contra del aumento y la forma no fue la más segura: no pagar el boleto y cruzar las vías caminando con el fin de esquivar el molinete.

Desde C5N se mostraron las "postales de crisis en las estaciones" en Moreno. Con la imagen de los pasajeros caminando por las vías, uno de los periodistas aclara: "N o se rompió una formación. La gente caminando pro las vías para no pagar el boleto ". De fondo se escuchó la sirena que indica que el tren se acerca, sin embargo a los usuarios no se corrieron del camino.

Aumento del 40% en los trenes de AMBA

Una vez que comienza la plataforma de la estación, donde usualmente esperan los pasajes, estos comenzaron a subir y esperar a que el tren ingrese para poder trasladarse de manera segura a sus destinos.

Muchas de las personas presentes que pagaron pasaje se molestaron con la decisión de quienes evitaron los molinetes.

Los ajustes de Javier Milei y sus deseos de privatizar absolutamente todos los servicios llevan a los argentinos hasta las últimas consecuencias, sin importar el riesgo que corren sus vidas. Todos sea por llegar al trabajo o a los institutos educativos.

A cuánto se fue el pasaje

Desde el 17 de septiembre se estableció un nuevo valor en los pasajes de los trenes del AMBA. El aumento llevó al boleto mínimo a $280 y al máximo a $450 . El tramo de 0 a 12 kilómetros pasó de $200 a $280, el tramo de 12 a 24 kilómetros de $260 a $360 y el más costoso que son los 24 kilómetros llegó a $450.

El ajuste fue decidido por la Secretaría de Transporte, y el mismo afecta a todas las líneas ferroviarias metropolitanas: Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Norte, Urquiza y el Tren de la Costa.

Se esperan más aumentos en los transportes

Los trenes no son los únicos vehículos que sufrieron aumentos. El subte también experimentó ajustes tarifarios para lo largo del 2024, implementado un cuadro nominal de acuerdo a la cantidad de viajes que se realicen durante el mes. De 1 a 20 viajes: $650, mientras que desde los 21 a 30 viajes costará $520 . De los 41 viajes por mes en adelante el precio por boleto será de $390.

Los argentinos especulan que en los próximos meses los aumentos sigan siendo los protagonistas de sus vidas, algo que no sucede con los sueldos de todos los trabajadores que quedan desequilibrado con las continuas subas de precios en la Argentina de Javier Milei.