"Fallaron, la gente huyó": Milei logró que el rating se desplomara con su discurso

Fue la cadena nacional con más baja audiencia en la historia del país. Así lo reflejaron los números de rating del discurso en el Congreso que brindó el presidente Javier Milei para presentar el Presupuesto 2025. "En principio, me parece que la puesta en escena del Mago del Kremlin no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, apenas llegó a 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa", criticó, por ejemplo, Eduardo Feinmann al aire en LN+ en clara referencia a Santiago Caputo, el principal asesor del líder de la Libertad Avanza, al analizar los 3,5 puntos sumados todos los canales de aire.

De hecho, el periodista advirtió: "La gente no quería escuchar al presidente. (A Caputo) quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano". Si bien desde el Gobierno pronosticaban un elevado nivel de audiencia, lo cierto es que ocurrió todo lo contrario: una hora antes del inicio del discurso de Milei, el rating en los canales de aire promediaba 15,9 puntos. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 21 y el mandatario se encontraba hablando en el Congreso, el número de audiencia arrancó a desplomarse como pocas veces antes se vio. Primero bajó a 10 puntos y con el correr de los minutos, tocó el piso de 3,5 puntos durante el discurso.

Al presidente no lo miró ni el loro

No sólo se trata de la cadena nacional con menor audiencia de la historia, sino que también es el rating más bajo del año. Una vez finalizada la cadena nacional, Telefe pasó de 2,9 puntos a 8,3 a las 22:15; El Trece de 0,6 a 5,2; América de 0,3 a 0,8; El Nueve de 0,1 a 1,1; TV Pública de 0,1 a 0,3. Esto marca una clara tendencia de que existió una suerte de "apagón" contra el Presidente, ya que a las 22:15, una vez finalizado su discurso, el promedio de espectadores regresó a los 15,7 puntos. "Fue la presentación con mucho cotillón a lo Mago del Kremlin, a lo Santiago Caputo. Realmente, si esperaban que haya mucho rating, la verdad fallaron", disparó Feinmann.

El Presidente brindó un discurso en el Congreso donde presentó el Presupuesto 2025.

En su programa radial por MItre, el conductor fue lapidario con el "show" que brindó el mandatario en Congreso y sin dudarlo, remató: "La verdad, sinceramente fallaron. No fue lo que esperaba seguramente la Casa de Gobierno, la mayor atención pública de una cadena nacional. Eso fue, la verdad, han fallado, sinceramente. Un domingo a las nueve de la noche, cadena nacional, la gente huyó. Huyó hacia, me imagino, hacia los canales de, qué sé yo, de series, de deportes, de películas, ¿no? Pero escuchar a un presidente presentando un presupuesto a las nueve de la noche, un domingo, la verdad, la gente no se lo bancó".

El Proyecto de Presupuesto 2025 tiene como principal objetivo el "déficit cero".

Lo cierto es que si se tiene en cuenta que el evento orquestado en el Congreso costó alrededor de 25 millones de pesos, los paupérrimos números de audiencia le dejaron seguramente al presidente un mal sabor de boca, quien de manera muy optimista detalló los lineamientos generales del Presupuesto 2025. Según dijo, el PIB se proyecta con una suba del 5,0% para 2025. Asimismo, se prevé que continúe un crecimiento sostenido del PIB en los años siguientes (+5,0% en 2026 y +5,5% en 2027). Se proyecta que el tipo de cambio llegue a $ 1.207 en diciembre de 2025 y que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual en igual período.