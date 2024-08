Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por "violencia física y mental"

Fabiola Yáñez denunció al ex presidente Alberto Fernández después de varios días de hermetismo. Se confirmó hace pocos minutos que la ex primera dama accedió a la oferta del juez Julián Ercolini de iniciar acciones legales contra el ex funcionario después de que se encontraran imágenes de maltrato hacia ella en el celular de su secretaria María Cantero.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Cantero está siendo investigada por supuestas contrataciones ilegales en ANSES. Fue en el marco de esa causa donde se encontró en su celular conversaciones con Yañez donde se la veía gravemente golpeada en la zona de las costillas, las axilas pero también en un ojo y la parte del maxilar superior muy hinchados.

En ese contexto, Ercolini llamó a Yáñez y le propuso demandar al ex funcionario pero ella se negó. Ahora, se confirmó que dio un paso atrás y finalmente terminó denunciando por "violencia física y mental".

Fabiola Yáñez

Sin embargo, Juan Pablo Fioribello -el abogado de Yáñez y Fernández- se encargó de negar rotundamente los dichos: "Esos chats existieron. Fue una discusión de pareja muy fuerte cuando Alberto Fernández era Presidente de la Nación. La información surge a raíz del secuestro del celular de Cantero y de un chat que hay entre Fabiola y ella, donde Yáñez menciona una discusión que había tenido con Fernández".

En un raid de entrevistas en medios de comunicación, Fioribello había contado que tuvo una reunión personal y privada con Fernández y que allí, el ex presidente le había negado la violencia de género. Además, contó que por su parte, Fabiola no quería radicar ninguna denuncia.

Según el diario Clarín, Ercolini habría impuesto medidas de "restricción y protección" para que esos hechos "no se reiteren". Además, explicaron que las medidas fueron tomadas en carácter de urgencia para que Fernández no se pueda acercar a Yáñez.