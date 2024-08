Javier Milei opinó sobre el escrache a Lionel Messi y lo mandaron a laburar

Futuro Vegetal, una organización ecologista europea estuvo en boca de todos por un escrache en la casa de Lionel Messi en Ibiza. Quien también se tomó un tiempito para opinar sobre la incomodidad que vivió el jugador de fútbol es Lionel Messi.

Lo hizo a las pocas horas de que salieron publicadas las imágenes de la casa de Messi con la fachada arruinada con colores negro y rojo. Si bien la pobreza llegó al 54,9% de pobres y la cifra de indigentes subió a un 20,3%, el Presidente expresó en su cuenta de X: "En España, los comunistas que quieren 'asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático' vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia", empezó.

Javier Milei

Milei también dijo: "Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso" y de nuevo, escaló el conflicto a niveles internacionales: "Le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España".

Muy fiel a su estilo, Milei se exasperó: "El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado".

Javier Milei opinó sobre el escrache a Lionel Messi

¡Hay más! El fandom del presidente de Las Fuerzas del Cielo no dejaron solo a su líder y despotricaron en contra del comunismo: "No toleran el éxito de los demás, no toleran la competencia, no toleran la existencia de principios fundamentales. Se oponen a la naturaleza en todo". Hubo otro que fue más allá: "España está literalmente gobernada por el kirchnerismo europeo".

Sin embargo, hubo quienes cuestionaron a Javier Milei, por el ejemplo el abogado y docente UBA que mencionó la muerte de Susana Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda desaparecido por la última dictadura cívico-militar: "Fijate que en Córdoba andan matando familiares de militantes políticos que defienden los derechos humanos. A diferencia de lo que ocurre en España, acá vos podés hacer algo. ¡Ah! en Argentina los que matan o atentan contra quienes piensan distinto, no son 'comunistas'", replicó.

Milei adicto a las opinar por redes sociales

Otra usuaria también se manifestó contra Javier Milei y lo mandó a trabajar: "¿Qué? ¿Qué comunismo? ¡Dejá la paranoia que no hay comunismos enemigos que te vayan a buscar! Qué paciencia, y si te pones a hablar de lo que carajos estás haciendo en Argentina y le explicas a la gente como carajos van a pagar los servicios de luz y gas. O sea ponete a trabajar".