Gobierno de Maduro apuntó contra Bullrich: "Declárele la guerra a Inglaterra que les robaron las Malvinas"

Agustín Nahuel Gallo, un suboficial de la Gendarmería nacional con rango de Cabo Primero oriundo de Catamarca, quería pasar el fin de año en Venezuela donde residen su esposa e hijo hace 9 meses. Sin embargo, cuando quiso ingresar al territorio comandado por Nicolás Maduro, fue secuestrado y todavía no se sabe nada de su paradero. En las últimas horas habló Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia pero dejó más dudas que certezas.

Cabello, mano derecha de Maduro habló en cadena nacional a través del canal estatal VTV y desafiante cuestionó: "Una persona fue detenida. Te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares", dijo y cuestionó: "¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen".

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela

En la misma línea, Cabello cuestionó que Gallo quiera viajar por el país del caribe y especuló sobre la posible falsedad de que su esposa e hijo vivan allí, considerándolo "una fachada" para esconder alguna tarea de inteligencia: "Todos ponen una fachada. ´Tenía su novia, su novio´. Todos ponían esa excusa", dijo ante un anfiteatro lleno de personas.

El Ministro del Interior venezolano puso fichas en el conflicto que se desató con la llegada de Javier Milei al poder que terminó de destruir las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela.

Agustín Nahuel Gallo

Es por eso que cargó fuertemente contra la Ministra de Seguridad: " La fascista Patricia Bullrich (dijo) ´será causa de guerra´ ", explicó y contundente devolvió los dichos con un golpe bajo: "Declárele la guerra a Inglaterra que le robaron las Malvinas ¿eso no es causa de guerra?", espetó.

Cabello explicó que el gendarme argentino seguirá en el poder de la justicia venezolana: "(Agustín Nahuel Gallo) está en manos de la Justicia, aquí hay una Justicia que funciona de verdad".

Patricia Bullrich

Además, escaló el conflicto en cuanto a relaciones diplomáticas con Argentina pues expresó: "La cancillería argentina verá qué hace. Ellos decidieron no tener relación con nosotros, se complica". Y, en consecuencia de esos dichos explicó que la desaparición del gendarme interesa al gobierno argentino porque tenía una misión específica. Sobre eso, dijo: " Les dolió porque venía a cumplir una misión ".

En la misma alocución también reveló lo que el ex presidente Alberto Fernández le había referido en una oportunidad en la que ya gobernada Javier Milei: "Me manda a decir Fernández 'no vayas para Argentina porque te dictaron un auto de detención allá'"; lejos de agradecer, Caballero dijo enojadísimo: "¿Qué hice yo? Supuestamente iba a visitar a Milagro Sala, que me hubiese gustado. Yo no tenía en mis planes nada de eso, pero la Justicia argentina dijo que me iba a meter preso y que ellos no podían hacer nada. Ellos sí pueden meter preso un venezolano", dijo.

Agustín Nahuel Gallo

Para terminar, Diosdado Cabello opinó: "Al final Alberto Fernández toda su vida fue un tibio, Argentina está bajo el gobierno de un fascista por culpa de él, entre otros", dijo mientras el auditorio lo aplaudía asiduamente.