Victoria Villarruel contestó a una fuerte amenaza: "Publiquen los dos carpetazos, estoy ansiosa por saber"

"No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida", expresó Victoria Villarruel al mismo tiempo en el que el jefe de Estado volvía a Argentina después de su breve paso por Italia. Ya en el país, el líder de las fuerzas del cielo deberá enfrentarse con varios problemas que dejó la vicepresidenta.

Es en este contexto en el que llamó la atención un posteo en la red social X en la que Alejandro Sarubbi Benítez amenazó a Villarruel con publicar información personal sobre ella. Sarubbi Benítez es uno de los libertarios que funcionan a la vez de granja de trolls y, al parecer, realiza tareas de investigación sobre los funcionarios de gobierno propios y ajenos. Además, es compañero de Daniel Parisini, más conocido en redes sociales como Gordo Dan en el stream del canal Carajo.

Entrada la noche y compartiendo una captura de pantalla con el mensaje de la vicepresidenta, Alejandro Sarubbi Benítez expresó: "Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos".

La afirmación fue interpretada por Villarruel como una clara amenaza contra ella y contra sus cercanos: "Por favor publiquen los 'dos' carpetazos", dijo clarificando su enojo la vicepresidenta y también disparó: " Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia ".

No conforme con ellos, Villarruel subió la apuesta: "Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos", dijo la vice de Milei.

El ayudante de Parisini contestó con un tono bastante más agresivo: "Si me bloqueás es tedioso, pero ahí vamos ¿Inteligencia? Sos el poder del Estado y yo el ciudadano; el gordo cagando con el celu en la mano ¿Tu familia? Ni cerca, pero buen intento ¿Acciones legales? Yo te diría que te queda mal hacerte la pícara y abusar del poder", empezó.

En la misma línea expresó: "No hay que olvidarse que un grupo de gordos con nulo poder, orgánicamente y a fuerza de memes metimos al mejor presidente de la historia (y a vos también te metimos), como así también decretamos la muerte política de tantos otros". Además, subió la apuesta: " Ayudalo al Javo y cerrá el orto . Es tu única misión. Aprovecho la ocasión para enviarle mis saludos a los ministros Peti y Bullrich", terminó su respuesta.

Minutos más tarde y respecto a lo que varias respuestas le espetaban a la vicepresidenta, fue ella misma quien marcó: "Haceme un favor no me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mi lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para que me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá", dijo en tono militar.

La guerra en redes sociales no pareció alivianar la bronca de Villarruel que casi 24 horas después siguió contestando a la granja de trolls del presidente Milei: "Casi lloro por esta triste historia... amenazas a un vicepresidente pero el pobre tipo es él", espetó.

En la misma línea, le contestó a un usuario que la llamó "zurda de mier**". Sobre este insulto, Villarruel expresó: "Me divierte cuando me dicen zurda los salamines de Twitter mientras los zurdos me ven como su peor pesadilla. Debo reconocer que nunca te aburrís en este país".

Además, otro troll le pegó donde más le duele: su expulsión de las reuniones de gabinete a las que Javier Milei le negó la entrada paulatinamente. Sobre eso, Victoria Villarruel espetó: "Trabajo en el Senado y técnicamente no soy parte del gabinete. Con siete senadores sacamos la ley bases y cada sesión lleva mucho tiempo, así que estoy cumpliendo con la función que constitucionalmente tengo. Pero como usan mi nombre en armados que no tengo ni participo simplemente lo aclaro".