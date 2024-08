Javier Milei responsabilizó a la oposición de posibles "actos terroristas" por no aprobar el presupuesto para la SIDE

Javier Milei expresó que la responsabilidad de actos terroristas en Argentina serán responsabilidad de la dirigencia política que vetó el DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE de La Libertad Avanza.

La oposición se unió por primera vez desde que el gobierno libertario asumió las bancas en diciembre de 2023. Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical pusieron al frente de la comisión de Inteligencia a Martín Lousteau que ahora manejará el área dejando atrás a Santiago Caputo que tenía todas las intenciones de liderar ese espacio.

Santiago Caputo

Pero no sólo radicales, peronistas y partidos de izquierda se retobaron contra la SIDE de Milei, lo hizo también el partido de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, que parece estar en su etapa más radical en contra del gobierno. Este volantazo que pegó el partido amarillo preocupó a Milei que invitó a comer (milanesas con ensalada) al ex presidente a la Quinta de Olivos.

Allí, Macri le habría expresado con argumentos el por qué de la volteada violenta del DNU para la SIDE. El presidente de Las Fuerzas del Cielo, filtró más datos sobre esta charla y sobre los alegatos de Macri, dijo: "Las explicaciones que me dio no me resultaron satisfactorias", contó en una entrevista para el canal La Nación.

El rechazo del Congreso al DNU fue fatal: 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones. Las principales razones para que se caiga el proyecto eran las sospechas confirmadas sobre investigación a periodistas, comunicadores y funcionarios opositores a La Libertad Avanza. Sobre esto habló también Milei: "Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen 'es para espiar y perseguir'; en el fondo se están describiendo a sí mismos".

Otro argumento para el rechazo fue el secretismo que había alrededor de en qué se gastarían los 100 mil millones de pesos en la SIDE. Milei respondió: "Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo", amenazó y siguió: "Puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características".

Así quedó la votación sobre el rechazo del presupuesto para la SIDE

En ese sentido, Javier Milei responsabilizó a la oposición por posibles actos terroristas que se comentan contra la nación: "Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas, va a ser toda responsabilidad de la casta política", dijo y contundente cerró: "Bueno, algunos han pactado con los terroristas, por ahí quieren que alguien se ensucie las manos por ellos para eliminar gente que no les gusta, llámese yo", dijo poniéndose en primer lugar.