Macri limó asperezas con Milei y salió a respaldar el veto: "Es por el bienestar de nuestros jubilados"

A última hora del jueves, el Gobierno confirmó -a través de un comunicado- que Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, asegurando que esa norma aprobada "tiene como único objetivo destruir el programa económico". Lo curioso es que a primera hora de este viernes y a pesar de los evidentes roces que el PRO tuvo con la Libertad Avanza esta semana, Mauricio Macri decidió hacerse eco de esta noticia y respaldó la decisión tomada por el presidente en perjuicio de los jubilados. "Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei", escribió.

Javier Milei y Mauricio Macri

A través de su cuenta personal de X, el ex mandatario se refirió a la negativa de Milei de recomponer las jubilaciones. "La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal", escribió Macri cerca de las 8 de la mañana de este viernes.

Además, destacó que "fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos". "Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal", remarcó. La aparición de Macri en respaldo del líder de la Libertad Avanza llamó la atención debido al cortocircuito que el ex presidente de Boca tuvo con el oficialismo esta semana y que le permitió a la oposición rechazar n la Cámara de Diputados el decreto con el que Milei le asignó $100 mil millones "de gastos reservados" a la SIDE. "Hace ocho meses que nos vienen boludeando", fueron las palabras que Mauricio pronunció aquella jornada en un zoom con los referentes del PRO.

Incluso se ganó las críticas del "Gordo Dan", una de las cabezas del equipo de trolls que maneja el oficialismo. "No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual", había publicado el ex enfermero del Hospital Garrahan. Lo cierto es que a pesar de las críticas de Macri al entorno libertario y el cuestionamiento sobre algunas decisiones, la relación con Milei parece haberse subsanado después de que el ex jefe de Estado visitase la quinta de Olivos el último miércoles.

El respaldo de Macri a Milei por el veto a las jubilaciones

En aquella oportunidad, cenó junto al libertario (¿habrán visto operado?) luego de que el bloque del PRO en la Cámara de Diputados rechazara el DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE. El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual a las jubilaciones en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, incorpora una compensación extra del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09 por ciento.