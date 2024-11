La tormenta le destruyó la cosecha, lloró en las redes y lo destrozaron: "Así lo quisieron las Fuerzas del Cielo"

Sergio Parra, productor agropecuario de Salta se volvió rápidamente viral tras una tormenta que invadió el país. En sólo cinco minutos de tormenta copiosa, el tabacalero del noroeste del país perdió absolutamente todo. Sin embargo, su férrea militancia libertaria le valió las críticas en redes sociales.

Parra, que comparte su día a día en la red social X, contó las vicisitudes de lo que le pasó en las últimas horas: "En cinco minutos el viento y granizo se llevó la cosecha de tabaco y con ellas mis ganas de trabajar como burro y apostar", dijo y derrotado también explicó: "Me cansé de ver desastres, me cansé de sufrir, me cansé de llorar y a las horas empujar más fuerte. Levantaremos lo que dejó y veremos".

Así quedaron las cosechas tras cinco minutos de lluvia

El trabajador del agro también denunció la falta de obra pública para llegar a su lugar de trabajo: "No hay caminos y no va a haber por qué desde el año pasado que algunos no sirven más, no hay luz hace 13 horas y las estufas que coseche se pudrieron enteras, no había señal de teléfono, no hay nada, es tierra de nadie lo único que hay es la cara de mis empleados asustados ".

Compungido, Parra explicó que el temporal también lo dejó en la ruina económica: "Y yo llorando frente a las estufas sabiendo que para poder cosecharlas tuve que pedir plata a las empresas acopiadoras y ahora tampoco tengo para devolverla, tampoco tengo como levantar lo poco que queda por qué el anís no vale nada y la chía menos, nada se vendió", se lamentó.

Así quedaron los caminos tras el temporal

Parra también apuntó contra Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. que sostiene el monopolio de los servicios eléctricos en la provincia norteña: "¿Vendrá alguien a ver si estamos vivos? Nadie, solo servimos para esquilmarnos, alguien le dirá algo a Edesa por la luz ? Nadie, que se cague el boludo que hoy debería al menos levantar la hoja que está en suelo y secarla. ¿Alguien arregla el camino? Nadie", relató.

En esa misma línea, reflexionó: "Por qué claramente no somos nadie, un montón de boludos, me cansé de sufrir en medio de la nada, estoy harto", dijo y agregó: "Y ahora están todos sentados afuera esperando que les diga cómo seguimos y la verdad no tengo la más puta idea, por qué no tengo ni plata, ni luz, ni caminos y ni ganas de seguir, cerraría todo a la mierda", contó.

El productor salteño cargó contra la administración de Gustavo Sáenz: "A ver si alguien le muestra al Gobierno y habla con los hijos de mil puta de Edesa y les exige responsabilidad y la excusa no es la tormenta, no tienen personal y les chupa un huevo", denunció Parra.

Si bien en tuits posteriores, Sergio levantó la moral con un "Hay seguir después de eso", reconoció que las pérdidas son multimillonarias: " Ocho mil dólares por hectárea de inversión ".

Cosecha de Parra destruída