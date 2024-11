Paoltroni tildó de "estafador moral" al Gordo Dan y cuestionó fuerte las decisiones de Guillermo Francos

Francisco Paoltroni no se quedó callado respecto a la presentación del partido libertario Las Fuerzas del Cielo, representado entre tantos otros por Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan que tildó a la nueva agrupación política como "el brazo armado de La Libertad Avanza".

Tuitero de profesión y adepto a reproducir las ideas de la libertad de Javier Milei, el Gordo Dan quedó totalmente expuesto ante la opinión de Paoltroni que tildó la parafernalia libertaria con simbología fascista como "un disparate".

Francisco Paoltroni

"Son unos impresentables", disparó Paoltroni y siguió: " Ese Gordo Dan un estafador moral ", contó el senador formoseño y destapó la verdad: "Recontra privilegiado, de la peor casta de Santiago del Estero que se pueda imaginar".

Al parecer, los rumores que había compartido el periodista Eduardo Feinmann eran de verdad: "Estos tipos son unos mentirosos (...) Parisini aparentemente sería médico cirujano, o el mismo se presenta como médico cirujano que supo trabajar en hospitales públicos así que él también es un hombre que viene operaciones, ahora viene a ser otro tipo de operaciones, hasta casi vinculadas a la SIDE".

Es en ese punto con el que también coincidió Paoltroni que, irónico lanzó: "Lo que se vistió, lo que vivió, lo que comió y lo que estudió todo pagado de la casta de Santiago del Estero". El senador que fue uno de los que quedó ¡afuera! del armado libertario, también expuso: " Vienen a hablar de la casta, es un estafador moral ", se quejó Paoltroni.

Las declaraciones de Paoltroni para Radio 10 sorprendieron a sobremanera. Es que el Gordo Dan parece tener una gran influencia política en Casa Rosada, algo no menor en épocas de desregulación del Estado y cambios estructurales profundos.

Paoltroni y Villarruel

El funcionario libertario formoseño no pudo mantenerse en sus cabales ante semejante sostenibilidad de poder para con el Gordo Dan: "¡Es un gran error!", exclamó Paoltroni y siguió: "El ministro Guillermo Francos saliendo a defender a un tuitero impresentable y bajaron a (Diana) Mondino y a (Victoria) Villarruel".

No es novedad que Francisco Paoltroni salte a defender a la vicepresidenta que fue humillada por Javier Milei tildándola de "casta" en la última semana. Fue él mismo quien, ante las palabras del Jefe de Estado abrió su cuenta de X y opinó: "Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes.