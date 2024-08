Los escándalos avanzan en el gobierno de Milei: descontrolada reunión libertaria en Diputados

Luego de no poder dar quorum en la sesión del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, comenzaron los reclamos en el interior de La Libertad Avanza. Lilia Lemoine, siempre ubicada cerca de Javier Milei, les recriminó este hecho a Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Estas dos últimas participaron de la repudiable reunión de diputados del gobierno con genocidas, y luego de la publicitada foto que trascendió a los medios, comenzaron a repudiar el hecho.

Lilia Lemoine

En tanto Pagano llamó en X "mitómana y mala persona" a Lemoine y Bonacci, remarcó que "nada en este espacio en normal". Pasó una nueva semana, y las internas en el gobierno de Javier Milei siguen apareciendo. Al escándalo por la visita organizada, con foto incluida, a los genocidas en el penal de Ezeiza, se sumó la caída de la sesión el último miércoles en la Cámara de Diputados, en la que se planeaban tratar 14 proyectos.

Justamente, luego de que se diera a conocer la imagen de los seis senadores de La Libertad Avanza con los condenados por delitos de lesa humanidad, fueron las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci quienes con sus declaraciones señalaron su arrepentimiento por haber sido parte de la reunión y manifestaron su repudio.

Sobre este suceso también se pronunció la diputada Lilia Lemoine, quien le recriminó a la vicepresidenta su silencio sobre el hecho "¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", para luego sentenciar "Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto. ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse".

Marcela Pagano

Lemoine también aprovechó la fallida sesión del miércoles para recriminarles a sus compañeras Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, y Rocío Bonacci, que no estuvieron para que el oficialismo llegará al quorum. En un streaming, había señalado "Entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no estén...es raro". Esto generó que Pagano responda en su cuenta de X, calificándola de "mitómana" y sobre todo "mala compañera y destructora de espacios de trabajo".

Otra de las que recibió críticas, pero esta vez en off por no llegar al Congreso, fue la santafesina Rocío Bonacci, quien más parece estar recibiendo recados internos por su posición ante los medios, luego de la visita a los genocidas. Bonacci citó una nota donde según los libertarios "está muy lenta para llegar a la sesión, pero muy rápida para ir a hablar a los medios" y los denominó "todos cagones", remarcando que su vuelo AR 1711 "no despego por UN FALLO TÉCNICO".

Además, destacó que "nada en este espacio es NORMAL", y sobre Lemoine, calificó como falaces a sus declaraciones públicas. También valorizó el voto popular, remarcando que "a diferencia de los funcionarios del Ejecutivo, estamos en la Cámara por voluntad popular, no estamos a tiro de un decreto", dejando en claro el mensaje de que, por más que Javier Milei la quiere expulsar, lejos está de poder hacerlo.

Javier Milei

Habrá que ver como continúan las internas libertarias, pero queda claro que ya no todos están tan de acuerdo con el posicionamiento negacionista promovido por Javier Milei. Estos idas y vueltas, sumados a la debacle económica en la que lentamente el gobierno de La Libertad Avanza sumió al país, demuestran una notable falta de liderazgo por parte del presidente.