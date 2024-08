Manuel Adorni reculó: habló de la importancia de Diego Maradona pero no pidió perdón

La paz no le duró ni 24 horas a Manuel Adorni que, en el día de Zurdo, chicaneó saludando a varios deportistas que le pegan con la izquierda, explicando que "en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina". Al terminar de nombrar a varios, una periodista le recordó que Diego Armando Maradona también fue zurdo; la respuesta de Adorni fue una irónica risa con un ninguneo al 10 del fútbol argentino y mundial.

Un mar de comentarios se ganó el comentario del vocero presidencial que llegaron hasta los oídos de Dalma Maradona que protegió a capa y espada a su padre llamando "muppet" a Adorni: "Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que vos no podés negar. Sí, obviamente podés hacerte el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé a qué va con esto. La verdad es un muppet. Es el ídolo de muchos de los que acaban de entrar. Lionel Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez. Pregúntale a todos ellos", dijo la hija del 10 en el programa de stream que integra junto a Ángel de Brito.

"Los boludos son como las hormigas, están en todas partes", reza la remera del Diego

La ola siguió con personajes como Fernando Signorini, preparador físico personal de Diego que expresó: "Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio" o el "Negro" Héctor Enrique, campeón del mundo en '86 que defendió a Maradona llamando "boludo" al vocero y que refrescó una de las frases más emblemáticas del futbolista: "Los boludos son como las hormigas, están en todas partes".

Memes, chistes y chicanas hicieron que el tema se convierta en tendencia en X y es por eso tal vez, que Adorni se vio en la obligación de dar explicaciones. Lo hizo a través de una entrevista por Radio La Red donde aseguró que "jamás ningunearía a Maradona" y que su intención era chicanear a la periodista que había preguntado por el 10: "Negar lo que fue Maradona, o negar lo que aportó en términos deportivos es no haber sido argentino".

En ese sentido, Adorni explicó: "Cuándo yo termino con la efeméride del 'Día del Zurdo', que hago cada vez que de alguna particularidad que pueda sumar un poco de color a la conferencia de prensa, efectivamente una periodista sin micrófono me tira 'che, te olvidaste de Maradona' y yo la verdad que la chicaneo a ella con '¿Maradona era zurdo?'", contó.

Como si se tratara de un asado entre amigos y no una conferencia de prensa oficial estatal, Adorni refirió: "Era una chicana entre nosotros, la interpretación que se hace del otro lado es que yo ninguneo a Maradona, pero jamás ningunearía a Maradona en términos deportivos. Uno puede tener una opinión desde lo personal, pero no el lado deportivo digamos es absolutamente innegable".

Manuel Adorni volvió a quedar mal frente al pueblo argentino

Sorprendentemente, Manuel Adorni confesó: "Lo he visto jugar, hay chicos muy chicos que solo vieron jugar a Messi. Yo lo he visto en la cancha jugar a Maradona, yendo yo a la cancha a verlo. Es innegable que es un ídolo. Negar lo que aportó es no haber sido argentino", opinó.