Moreno tildó de "trastornado" a Milei y predijo cuánto tiempo le queda al gobierno de Las Fuerzas del Cielo

Los seguidores y militantes de Guillermo Moreno lo bancan por lo despojado de su discurso y, hay algunos que piensan que pateará el tablero y derrocará el gobierno de Las Fuerzas del Cielo conducido por Javier Milei.

"Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado", expresó Moreno encolerizado por la gestión libertaria que en la jornada del 22 de mayo llegará al summum del excentricismo con un show del Presidente en el que promete cantar y bailar al ritmo de "Panic Show".

Milei en su última presentación en el Luna Park

Guillermo Moreno planteó que no tiene dudas de que la gestión libertaria será "breve" y disparó sin piedad: "Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado, espero que no haya movilización popular, como lo de Misiones", dijo consultado por los comunicadores de Laca Stream que le preguntaron sobre la manera en la que sería derrocado el actual Jefe de Estado.

Reflexionando sobre la crisis política-social-económica que viven docentes, personal de la salud y policías en la provincia de Misiones, Moreno le bajó el tono a sus palabras y expresó: "Espero no se prolongue, porque no es joda eso, los policías están con armamento y en combate urbano, nadie mejor que la policía".

💣Bombita. Sobre Axel Kicillof dijo: "El próximo presidente sale del lobby, no del mandato popular. Kicillof no es peronista, es socialdemócrata. A mí me dijo que era marxista, pero después gobernó como socialdemócrata, a nivel nacional, en la provincia no es necesario, es solo administrar un presupuesto y hacer las cosas bien, no robar, el pibe es sano, yo lo voté".

Sobre el levantamiento policial también dijo: "Las bandas policías cuando salen a la calle, mejor que vos no salgas de acá", expresó y, haciendo un paralelismo con lo que pasó en 2021, dijo: "En la provincia de Buenos Aires se solucionó con plata, acá no hay plata, no está (Sergio) Berni y encima tenes un chapita (Milei) peor que Alberto (Fernández), que era un inútil".

Moreno contra todos

Moreno le dio para que tenga a toda la dirigencia política -peronista o no- pero criticó en mayor medida a la gestión libertaria sobre todo al ministro de Economía y a la Canciller: "Este tipo conduce un gobierno de trastornados, (Luis) Caputo un ludópata, la (Diana) Mondino, está totalmente perdida, no sabe ni donde está la nariz, ninguno está normal", dijo seriamente Moreno.

💣Bombita. Sobre la nueva cara del peronismo, explicó: "(Miguel Ángel) Pichetto en la reunificación del peronismo va a estar, van a estar todos, la negra (Graciela) Camaño, Cristina (Fernández de Kirchner), van a estar todos, hasta Kicillof, si no habla de economía".

Cristina Fernández de Kirchner

Además, cuestionó la política económica que llevan adelante desde La Libertad Avanza: "Lo fiscal y lo monetario está roto, el sector externo está hecho un desastre, imaginate que la solución de ellos es importar alimentos, ¿cómo la Argentina va a importar alimentos?", se preguntó retóricamente.

Moreno, que supo ser secretario de Comercio Exterior, cuestionó duramente el plan económico que recae sobre argentinos y argentinas: "Te piden que los ahorros los destines a cuenta corriente, sin inversión, el ahorro quieren que lo uses para comprar la leche, no invertir".

Milei usó la motosierra también contra el INADI

Para terminar, Guillermo Moreno terminó de despotricar contra el gobierno de Javier Milei y sus aliados y, muy fiel a su estilo expresó vehementemente: "Es una cosa de locos, nunca se vio esta estupidez, la solución es que este gobierno se vaya, yo dije que se va en cuatro o seis meses".