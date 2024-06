Manuel Adorni negó el 'banelcazo' a Crexell: "Nosotros no hacemos eso"

El vocero presidencial Manuel Adorni negó las sospechas de sobornos sobre la senadora Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino (MPN) luego de que, en sus habituales conferencias de prensa cuestionaran el cargo que le ofrecieron como embajadora ante la UNESCO en París.

Aseguró que las negociaciones con la legisladora habían sido en abril, como si la cuestión de fechas borrara las dudas acerca de las posibles compra de voluntades para aprobar la Ley Bases. Además, justificó la escalada represiva del operativo que encabezó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien felicitó públicamente al igual que a las fuerzas de seguridad que participaron ayer de las acciones frente al Congreso Nacional.

La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Lucila Crexell.

"En el caso de Crexell, se le había hecho el ofrecimiento en abril. Ella ya había manifestado su decisión de apoyar la Ley. Ese caso se replica en otras cuestiones", respondió Adorni a un cuestionamiento que también alcanzaba a los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quienes en menos de 24 horas pasaron de no querer dar quórum a votar todo el proyecto a favor.

"Nosotros no hacemos eso. No somos la vieja política. Somos algo bastante diferente que, evidentemente, cuesta comprender", sostuvo el vocero en una negación tajante a las acusaciones de coimas para lograr su primera ley en más de seis meses de gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

"¿Se convencieron solos?", insistió el periodista Nicolás Gallardo. "Esa pregunta se las tenés que hacer a ellos, me parece. No me puedo meter en la mente de los demás. Ojalá lo pudiera hacer porque me iría mucho mejor. No lo puedo hacer, no tengo ese don", respondió Adorni con ironía.

Cabe destacar que una de las primeras frases que lanzó el funcionario frente al micrófono fue la de "hoy es una hermosa mañana", en clara alegoría al meme de Guillermo Francella que suele utilizarse luego de que un equipo de fútbol venció a su clásico rival. "Ayer el Senado aprobó el proyecto de Ley Bases", afirmó después.

Policía en el Congreso

"El mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones de Wall Street vienen subiendo en torno al 8 por ciento, los bonos recuperaron un 4 por ciento de su valor y el riesgo país está en baja", analizó el vocero. "Esto ocurre cuando los inversores ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y terminar con 100 años de decadencia. Y que empezamos a respetar como un mantra la libertad y la democracia", se autoproclamó.

Para Adorni, hay una Argentina "salvaje"

Por otro lado, cuestionó con dureza la manifestación y las protestas que se presentaron el miércoles en el Congreso. "La otra Argentina que vimos ayer es la salvaje, la de las caras tapadas, las bombas molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina que nada tenían que ver con lo que ocurría ayer en la Argentina", cuestionó.

"Esta Argentina salvaje es la que destruyó autos de trabajadores, prendió contenedores de basura, arrancó baldosas del piso", enumeró Adorni, quien luego agregó que se vio que fue "con una violencia absolutamente reprochable, detestable y condenable". "Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia. Terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie. Y que probablemente no sean votados nunca por absolutamente nadie", aseguró.

Manuel Adorni.

Al mismo tiempo reconoció 31 "delincuentes" detenidos e indicó que las organizaciones que convocaron, "que se arrogan la representación de los trabajadores, van a pagar por los daños que causaron". "A esa Argentina salvaje este gobierno vino a ponerle fin. En este sentido, me gustaría destacar a cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad que con fuerza y prudencia velaron por el orden", congratuló.

"Con respecto a lo que ocurrió afuera. Lo dijo hoy (Patricia) Bullrich, que responsabilizó a la izquierda; a esa izquierda tira piedras, que atenta contra el orden público y que destruye absolutamente todo. También hizo referencia al kirchnerismo. Entiendo que porque había identificaciones de La Cámpora o de esta rama de militantes, que entiendo que estaban identificados", continuó Adorni.

Sobre la definición de golpe de Estado que durante el miércoles se usó con total libertad, explicó que es "como se entiende en el siglo XXI, un golpe de Estado donde van desgastando al gobierno para que este vaya perdiendo cada vez más fuerzas, más legitimidad". "Te recuerdo que de los últimos tres gobiernos no peronistas, a dos los presionaron para que se vayan antes. Y a otro le tiraron 14 toneladas de piedra", rememoró.

A su vez amedrentó a quienes fueron parte de las protestas con las amenazas de procesamientos judiciales. "Las imágenes de ayer ya no las queremos ver en la Argentina. En el día de hoy, la Policía de la Ciudad se está encargando del análisis de las imágenes para identificar a todos los que no fueron o identificados o detenidos. Esperemos que esto avance y todos paguen lo que efectivamente hicieron", deseó Adorni. "Se va a llegar hasta las últimas consecuencias. No con lo que pasó ayer: con todos los episodios que impliquen un alejamiento de la ley", añadió Manuel Adorni.