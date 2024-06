Desde Italia, Javier Milei cruzó a Martín Lousteau: "Francos orina en la boca de Martincito"

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad italiana de Bari en el marco de su visita a la cumbre de líderes del G7, que se realiza en un exclusivo Borgo Egnazia, en las afueras de la provincia de Brindisi y tendrá este viernes una intensa agenda de actividades que incluirá reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, encuentros informales y actos protocolares. Sin embargo, el libertario se hizo un hueco en su apretada agenda para cruzar al jefe de bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y titular de ese partido, Martín Lousteau, quien horas antes había cuestionado al oficialismo tras la aprobación de la Ley Bases.

Cuando peligraba la sesión y todo era incertidumbre, Lousteau salió a "bancar" al Gobierno y le dio quórum para tratar la Ley Bases, la cual finalmente vio luz verde y volverá a la Cámara de Diputados para su revisión. Sin embargo, en diálogo con TN criticó: "El gobierno echó al jefe de gabinete, le dijo que era codicioso y que espiaba, saltó lo que está pasando en Capital Humano con mentiras sistemáticas, a eso se le sumó el peligro de no renovación del swap con China, en el medio hubo una rebaja de tasas... cuando miras lo que le está pasando y las señales de desgobierno, era importante que se aprobara la ley y que estuviera corregida".

Y parafraseando -y cuestionando- a Milei, agregó: "Me llama la atención que alguien sea degenerado fiscal con los ricos pero conservador fiscal con los jubilados". Teniendo esto en cuenta, el mandatario se tomó unos minutos de su apretada agenda en el viejo continente y retuiteó el mensaje de un usuario de la red social X que dice "Francos ORINA en la boca de Martincito Lustó". Dicho posteo, además, estuvo acompañado por un breve fragmento de una entrevista al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde critica con dureza al senador radical en medio de una nota con Jony Viale. "Él tiene una disputa de egos entre economistas", aseguró el titular del Gabinete.

En el breve clip, Francos sostiene que Lousteau "no puede tolerar que un economista rupturista como Milei sea presidente de la república". "Yo quiero recordar la historia del señor Lousteau , porque el señor Lousteau fue el presidente del Banco Provincia antes que yo y fue un desastre su gestión. Y después de eso, yo recuperé el Banco Provincia durante la gestión de Scioli, gobernador, me fui con aplausos y él se fue por la puerta chica del Banco Provincia. Y el señor Lousteau fue el autor de la 125 con Cristina Fernández de Kirchner y él votó con el kirchnerismo, No me enojo, pero me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no?", sentenció Francos.

Mientras esto ocurre, Milei tendrá un breve contacto con su par de Brasil, Lula da Silva, con quien mantiene una relación distante, y con el papa Francisco, quien fue invitado -al igual que el libertario- por la anfitriona y primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y que viene de mantener un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El Presidente llegó en la noche del jueves al Aeropuerto de Bari acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein y el diputado Fernando Iglesias.

La agenda de Milei comenzará a las 13:00 cuando está previsto que sea recibido en Borgo Egnazia por Meloni, al igual que el resto de los representantes de organizaciones y países que no integran el G7, excepto el papa Francisco, que tendrá una ceremonia de recepción propia. De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el mandatario argentino mantendrá una reunión bilateral con la premier italiana, pero también con su par de Francia, Emmanuel Macron; con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con Ajay Banga, que está al frente del Banco Mundial.

Asimismo, se prevé que durante el receso entre las diferentes sesiones de trabajo, Milei tenga charlas informales con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Todo esto sucederá entre las 14:00 (hora local, las 9:00 de Buenos Aires), cuando iniciará el panel de debate sobre inteligencia artificial, en el que expondrá el libertario, y a las 18:45, justo antes de la mesa final de discusión y de la elaboración de las conclusiones por arte del G7. Luego, el jefe de Estado será trasladado junto al resto de los invitados a la plaza central de Borgo Egnazia, donde serán agasajados con un espectáculo musical.